WWF возместит ущерб: на Алтае снежный брас задирает скот местных жителей

Скот начала убивать самка снежного барса. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Ужасную картину этой весной в Кош-Агачском районе Республики Алтай обнаружил местный фермер: один из его баранов был разодран каким-то зверем. Судя по следам на снегу, это был не кто иной, как снежный барс. Специалисты Сайлюгемского нацпарка приехали на место и подтвердили, что здесь охотилась самка ирбиса с двумя барсятами. Это первый и пока единственный официально зарегистрированный случай нападения снежного барса на скот в Республике Алтай. Хотя скотовод уверяет, что дикие кошки терроризируют его ферму уже не первый год.

Серия нападений

– Один из чабанов сообщил, что у него на протяжении последних двух лет снежный барс на одном и том же месте забирает скот. В прошлом году повалил много крупного рогатого скота, теперь вот задавил барана, – рассказал cтарший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Также местные жители рассказывали о случае, когда ирбис задавил лошадь. Как выяснили специалисты нацпарка, скот начала убивать самка снежного барса с появлением котят. Есть несколько версий, почему под ее прицелом оказались фермы. Первая – она решила научить барсят охотиться на более легкой добыче. Вторая – хищник стар, болен и не в силах завалить дикое животное. Третье – на Южно-Чуйском хребте, где зафиксировано нападение, слишком мало горных козлом, зато очень много домашнего скота.

– Случай неординарный и единичный, подобное впервые фиксируется в республике. Ранее снежный барс не практиковал охоту на домашних животных. <> Ирбис, конечно, зверь крайне редкий, но для скотоводов терять скот, который зачастую является единственным источником существования всей семьи, – настоящая беда, – отмечает директор нацпарка Денис Маликов.

Кто возместит ущерб?

Чтобы местные чабаны не хотели отомстить редкому хищнику, работники Сайлюгемского нацпарка запросили у WWF финансирование на возмещение ущерба фермерам. В фонде дали согласие, и теперь животноводам буду выплачивать компенсации в случае, если нападение подтвердится.

– Чабанам оплачивается 50-70% от стоимости животного. Таким образом, случай с барашком, произошедший в марте, компенсируется в размере 3000 рублей, – пояснила Валентина Зяблицкая, заместитель директора по экологическому просвещению Сайлюгемского национального парка.

При этом угрозу нападения снежного барса на человека зоозащитники исключают. Пока что официально зарегистрированных подобных случаев на Алтае не было.

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