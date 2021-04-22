На Алтае нашли новое место обитания снежных барсов

Ранее Южно-Чуйский хребет не считался очагом обитания ирбиса. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Новый очаг обитания снежного барса обнаружили на Южно-Чуйском хребте. Автоматические камеры зафиксировали там пять особей – самку с двумя котятами, которые уже осенью начнут самостоятельную жизнь и двух ирбисов, пол которых определить невозможно. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского представительства WWF России.

Уникальные кадры

Ученые предполагают, что один из одиночных ирбисов – это доминантный самец. Он часто попадал в объективы камер в этом году. Краснокнижный зверь очень активен, часто перемещается и скорее всего, ищет самку.

Ранее Южно-Чуйский хребет не считался очагом обитания ирбиса. Первые исследования с помощью фотоловушек там стали проводить в 2018 году. Камеры установили в восточной и центральной частях хребта. Специалисты предполагали, что на хребте обитают до десяти особей ирбиса, но в 2018 году камеры регистрировали только три. На численность могло повлиять количество сибирского горного козла – главной добычи хищника. С начала 2021 года автоматические камеры начали устанавливать и в западной части Южно-Чуйского хребта, а вскоре получили снимки.

Снежный барс. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

– Самое удивительное в новом открытии: автоматические камеры, которые зафиксировали снежных барсов в новом месте обитания, установили не профессиональные инспекторы или биологи, а местные жители, скотоводы, которые проживают рядом, – поделился Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянcком экорегоне.

Помощь местных жителей

В изучении и охране снежного барса уже участвуют шесть местных жителей. Четверо из них помогали в сохранении ирбиса, а двое новых участников – скотоводы, которые проживают в тех местах, где обитает снежный барс.

– Чабаны помогут нам не только изучать местность, но и сообщать о природоохранных нарушениях – у скотоводов очень сплоченное общество. Учитывая риск нападения снежного барса на скот в этом районе, нам чрезвычайно важно бережное отношение скотоводов к хищнику, — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка.

Добровольцы. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

С начала 2021 года пять волонтеров уже участвовали в поисках следов хищников. Речь идет про задиры на деревьях от когтей, мочевые метки. Кроме того, добровольцы проверяли фотоловушки.

Ранее мы сообщали, что камеры наблюдения в Сайлюгемском национальном парке сняли на видео росомаху. Ученые отмечают, что численность этих хищников заметно увеличилась, особей фиксируют на всех участках, практически в каждом логу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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