ЕГЭ-2021 в Алтайском крае: утверждено официальное расписание

Экзаменационная кампания продлится до 17 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили официальное расписание ЕГЭ-2021 в Алтайском крае. Выпускники школ края будут показывать все свои знания, накопленные за одиннадцать лет, с 31 мая по 17 июля.

По данным администрации Барнаула, экзаменационная кампания пройдет в следующие сроки: основной период - с 31 мая по 25 июня, резервные дни - с 28 июня по 2 июля; дополнительный период – с 12 по 17 июля.

Какие экзамены предстоят алтайским школьникам:

- 31 мая – география, литература, химия;

- 3 и 4 июня – русский язык;

- 7 июня – профильная математика;

- 11 июня - история и физика;

- 15 июня – обществознание;

- 18 июня - экзамен по биологии и письменный экзамен по иностранному языку;

- 21 и 22 июня - устный экзамен по иностранному языку;

- 24 и 25 июня - информатика.

В городском комитете по образованию уточнили, что в этом году меняется продолжительность экзамена по биологии: раньше на него отводилось 3,5 часа, а теперь 3 часа и 55 минут. Кроме того, изменилась форма проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ – школьники будут сдавать экзамен на компьютерах, которые не имеют доступа к интернету.

- В Алтайском крае проводится большая организационная работа по созданию необходимых условий проведения КЕГЭ. С целью оснащения пунктов проведения экзаменов техникой, из средств краевого бюджета закуплено 590 компьютеров, соответствующих техническим характеристикам станции КЕГЭ. 27 апреля регион присоединится к всероссийской тренировке КЕГЭ с участием обучающихся 11 классов. Обучающимся представится возможность выполнить экзамен в новой форме, лично ознакомиться с процедурой КЕГЭ и проверить свою готовность к экзамену, - отметили в Министерстве образования и науки.

Если дети по каким-либо причинам не смогут потренироваться 27 апреля, то для них организуют пробный ЕГЭ в начале мая. Всего планируется, что экзамен по информатике напишут более тысячи выпускников алтайских школ.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина отметила, что, несмотря на то, что компьютерами будет разрешено пользоваться, запрет на использование личных мобильных телефонов остается в силе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 13 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ-2021 в Алтайском крае

Досрочного периода не будет, но назначены несколько дополнительных (подробнее)