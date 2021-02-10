В этом году Единый госэкзамен в Алтайском крае будут сдавать более 13 тысяч 11-классников и выпускников прошлых лет.Такие данные приводит министерство образования и науки региона.- Прием заявок завершился 1 февраля. Поступило более 13 тысяч заявлений. Самыми «популярными» предметами на выбор стала профильная математика, обществознание и биология, - подтвердили «Комсомолке» в ведомстве.А вместе с тем Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки пересмотрела даты проведения итоговой аттестации. Нововведения касаются ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.ЕГЭОсновной период ЕГЭ стартует 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. Далее, 3 и 4 июня пройдет экзамен по русскому языку. Так как обычной математики в этом году не будет, в расписании есть только профильная и состоится она 7 июня. История и физика – 11 июня, обществознание – 15 июня, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 18 июня. Устная часть ин-яза намечена на 21 и 22 июня.Есть еще одно нововведение: в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые пройдет на компьютерах. В связи с чем, его также разделили на два дня: 24 и 25 июня.Предусмотрено в расписании время для резервной сдачи - 28, 29 июня и 2 июля.Те ребята, которые по какой-то причине не смогут присутствовать на экзаменах, могут сдать ЕГЭ в дополнительный период – с 12 по 17 июля.- В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля, - отмечают в Рособрнадзоре.ГВЭГосударственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) имеют право сдавать ученики с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), инвалиды, либо обучающиеся в учреждениях пенитенциарной системы. В этом году обычным выпускникам 11-х классов также сделали послабление: сдавать экзамены в таком формате могут и они. Однако только в том случае, если после школы они не планируют поступать в вуз.Для них все гораздо проще: для получения аттестата необходимо сдать два экзамена: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике. Резервные даты: 8 июня – русский язык, 10 июня – математика.Второй дополнительный период пройдет осенью – с 3 по 17 сентября. В эти же числа будут пересдавать ЕГЭ те ребята, которые не смогут набрать минимальное количество баллов по русскому языку.ГИА-9Девятиклассникам в этом также несказанно повезло. Для того чтобы получить аттестат о неполном среднем образовании им достаточно сдать два экзамена (ГИА и ОГЭ): русский язык и математика. Предусмотрено два периода: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Экзаменов по выбору в 2021 году не будет.