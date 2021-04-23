Быть инженером - престижно!

Фото предоставлено КузГТУ

КУЗГТУ СЕГОДНЯ

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева – флагман в подготовке инженерных кадров высшей квалификации и реализации научных инноваций для промышленного сектора региона и страны – имеет богатую историю, неразрывно связанную с развитием и становлением Кузбасса, 300-летие которого отмечается в 2021 году.

Открыт 9 сентября 1950 года приказом министра высшего образования СССР на базе Кемеровского горно-строительного техникума.

За годы существования вуза подготовлено более 100 тысяч специалистов, которые составляют основу инженерного корпуса важнейших отраслей экономики региона и страны.

Сегодня Кузбасский политех – это:

- 7 научно-образовательных институтов: горный, энергетики, химических и нефтегазовых технологий, строительный, информационных технологий и машиностроения, экономики и управления, профессионального образования.

- Институты: дополнительного профессионального образования, корпоративного обучения, электронного обучения, промышленной и экологической безопасности, а также факультет фундаментальной подготовки.

- Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм».

- 4 филиала в городах Прокопьевске, Междуреченске, Белово, Новокузнецке.

- Более 11 000 студентов из 11 стран мира.

- 58 программ бакалавриата и специалитета, свыше 40 программ магистратуры и аспирантуры, 135 направлений подготовки дополнительного профессионального образования.

- 17 основных научных направлений, среди которых: горные машины; геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэродинамика и горная теплофизика; электротехнические комплексы и системы; открытая и подземная геотехнологии; теплофизика и теоретическая теплотехника; обогащение полезных ископаемых; химия и технология топлива и специальных продуктов и другие.

- 6 научных школ.

- Более 1000 договоров с партнерами для практики и трудоустройства выпускников.

- Один из лучших в стране студенческих кампусов, объединяющий 9 учебных корпусов, 3 общежития, гостиничный комплекс «Политех» в международном горнолыжном курорте Шерегеш, базу отдыха «Писаные скалы», парк горной техники, лыжную базу, санаторий-профилакторий, комбинат питания и многое другое.

- Более 50 студенческих клубов и объединений.

- 2 театра.

Кузбасский государственный технический университет – официальный участник научно-образовательного центра международного уровня «Кузбасс».

Университет успешно готовит высококвалифицированные кадры для угольной промышленности, машиностроения, строительства, энергетики, транспорта, большой химии, сферы экономики и управления.

Развитая инновационная инфраструктура, состоящая из разных уровней образования, позволяет выбрать каждому молодому человеку путь обучения согласно своим желаниям и возможностям.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Фото предоставлено КузГТУ

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Горное дело

Представлено несколькими образовательными программами: «Подземная разработка пластовых месторождений»; «Открытые горные работы»; «Маркшейдерское дело»; «Шахтное и подземное строительство»; «Обогащение полезных ископаемых»; «Горные машины и оборудование»; «Электрификация и автоматизация горного производства»; «Технологическая безопасность и горноспасательное дело».

Физические процессы горного и нефтегазового производства

Здесь учат методам контроля процессов горного производства и прогноза состояния массива горных пород при добыче полезных ископаемых.

Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств)

Специалисты занимаются минимизацией техногенного воздействия деятельности человека на природную среду.

Фото предоставлено КузГТУ

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Химическая технология

Направление представлено несколькими образовательными программами: «Химическая технология органических веществ», «Химическая технология неорганических веществ», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», «Технология переработки полимеров».

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Это направление подготовки специалистов по созданию и внедрению энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.

Техносферная безопасность (Инженерная защита окружающей среды)

Это направление подготовки специалистов в области защиты окружающей среды, охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических процессов и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото предоставлено КузГТУ

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ

Теплоэнергетика и теплотехника

Направление подготовки для будущих специалистов расчетно-проектной и эксплуатационной направленности в области теплотехнического и холодильного оборудования. Сфера деятельности охватывает все отрасли промышленности, включая автотранспорт и сельское хозяйство.

Электроэнергетика и электротехника

Здесь обучают специалистов в области электроснабжения и электросетевого комплекса, автоматизации, проектирования и технической эксплуатации электроэнергетических систем и электрооборудования, а также осуществляют подготовку специалистов в области энергетического менеджмента.

Электроника и наноэлектроника

Направление готовит специалистов в области электроники общепромышленного, медицинского, военного и нефтегазового назначения для работы на предприятиях по производству высокотехнологичного оборудования.

Фото предоставлено КузГТУ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА

Информационные системы и технологии

Направление подготовки в области проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем. Представлено образовательными программами: «Системная интеграция и автоматизация информационных процессов», «Цифровые и автоматизированные производственные системы».

Прикладная информатика

Подготовка IT-специалистов для системного анализа прикладной области, решения прикладных задач информационных систем и их компонентов.

Машиностроение

Это направление подготовки включает образовательные программы: «Оборудование и технологии сварочного производства» и «Реновация оборудования топливно-энергетического комплекса».

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Подготовка в области автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования объектов и процессов машиностроительного производства.

Технология транспортных процессов

Направление подготовки специалистов по организации и управлению перевозками, планированию технологических процессов транспортного производства.

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Ведется подготовка специалистов в сфере технической эксплуатации и ремонта систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.

Управление качеством

Направление готовит специалистов, которые занимаются оценкой качества продукции и услуг с учетом тенденций национальной экономики.

Информационная безопасность автоматизированных систем

Здесь обучают будущих специалистов по защите информации, в том числе руководителей служб и подразделений для работы в центрах информационной безопасности ФСБ России, МВД, в государственных учреждениях.

Проектирование технологических машин и комплексов

Включает образовательные программы: «Проектирование технологических комплексов механосборочных производств»; «Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве»; «Проектирование механообрабатывающих и инструментальных комплексов в машиностроении».

Наземные транспортно-технологические средства

Здесь изучают современные конструкции автотранспортных средств и их моделирование, совокупность технологических процессов и систем машиностроительного производства.

Фото предоставлено КузГТУ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Строительство

Включает образовательные программы: «Промышленное и гражданское строительство»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Автомобильные дороги»; «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса».

Строительство уникальных зданий и сооружений

Направление готовит будущих специалистов по проектированию и строительству высотных и большепролетных зданий и сооружений.

Землеустройство и кадастры

Направление подготовки специалистов по технической инвентаризации, межеванию, кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, градостроительству и планировке населенных мест.

Фото предоставлено КузГТУ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика

Подготовка специалистов широкого профиля для различных областей экономической и управленческой деятельности, в том числе связанных с цифровой экономикой, финансами, бухгалтерским и налоговым учетом, анализом и аудитом, а также экономикой предприятий и организаций.

Менеджмент

Подготовка специалистов для управленческой деятельности в коммерческих и государственных организациях с учетом отраслевых особенностей, вопросы стратегического управления, маркетинга и бизнес-аналитики.

Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки для будущих специалистов, ориентированных на развитие системы государственного и муниципального управления.

Экономическая безопасность

Подготовка специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, законность и правопорядок в сфере экономики.

Сервис

Подготовка специалистов по организации сервисной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, сферы ЖКХ, формированию клиентурных отношений.

Инноватика

Здесь изучают теоретическую инноватику и готовят специалистов по инноватике и управлению инновациями для работы в технопарках, бизнес-инкубаторах, инновационно-технологических центрах, инновационно-промышленных комплексах.

10 причин в пользу КузГТУ

- Единственный вуз в Кузбассе с Военно-учебным центром

- 1000 + комнат в общежитиях гостиничного типа

- Единственный в мире университет со своим гостиничным комплексом в международном горнолыжном курорте Шерегеш, бесплатным для студентов

- 60 + студенческих клубов и объединений

- 40 + стран мира, где работают выпускники

- 1000 + договоров с партнерами для практики и трудоустройства выпускников

- Университетский кампус в центре города Кемерово

- 10 + стран Европы и Азии для академической мобильности

- 20 + научно-образовательных центров и научно-исследовательских лабораторий

- Система кураторской поддержки для первокурсников

На 2021–2022 учебный год КузГТУ выделено 1070 бюджетных мест, в том числе 826 бюджетных мест для поступающих на очную форму обучения - специалитет и бакалавриат.

Фото предоставлено КузГТУ

А. Н. Яковлев, ректор КузГТУ:

«Дорогие ребята!

Для вас наступает самая лучшая пора – студенческие годы. Именно это время даст вам старт в «большое плавание». От того, какую специальность вы выберете, зависят карьера, успешность, благосостояние, статус и престиж.

Кузбасскому государственному техническому университету исполнилось 70 лет. У вуза многолетняя история и мощный образовательный потенциал. Мы – единственный в Кузбассе технический университет, который готовит инженеров высшей квалификации для полной линейки специальностей промышленного сектора региона и страны. Наш университет – один из ключевых участников научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

В структуре университета 7 образовательных институтов: горный; строительный; энергетики; экономики и управления; химических и нефтегазовых технологий; информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, профессионального образования (на базе 9 классов). Действует Военный учебный центр – наши студенты проходят военную подготовку без отрыва от учебы.

Мы подписали соглашения о международном сотрудничестве с университетами Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Китая, Монголии, Индии, Японии и др.

Совместно с основными стратегическими партнерами мы реализуем масштабные проекты, в которых самое активное участие принимают студенты! Среди них – создание Центра компетенций по вопросам постмайнинга и экологии, Инжинирингового центра промышленной робототехники, разработка роботов-самосвалов и новых материалов из угля, запуск первого в истории региона наноспутника «Кузбасс-300».

Университет – участник Межрегионального центра строительных компетенций для строительной индустрии Сибири и Дальнего Востока.

Более полутора тысяч наших выпускников каждый год приходят на практику, а затем трудоустраиваются на ведущие промышленные предприятия: СГК, «Азот», «Кокс», «СДС-Уголь», СУЭК, Сбербанк, «Гудлайн», Кузбассразрезуголь, «Промстрой», БЕЛАЗ и др.

У нас действует лучшая в регионе система социальных льгот и гарантий. Все иногородние студенты обеспечиваются местами в комфортных общежитиях.

В университете создана современная инфраструктура не только для учебы и занятий наукой, но и для реализации свои талантов в творчестве, спорте, общественной деятельности: центр отдыха «Политех» в горнолыжном курорте Шерегеш, два игровых зала, залы тяжелой атлетики и настольного тенниса, шахматный клуб, зал дзюдо, лыжная база с тренажерным залом, известные театр-студия «Ложа» и театр «Карман», студия экспериментального танца «Новый формат», медиаобъединения, студенческие творческие и научные объединения, студенческий корпус спасателей, штаб лучших студенческих отрядов, волонтерские организации и многое другое. Чтобы вы всегда были здоровы и правильно питались, в вузе работают Студенческий комбинат питания, санаторий-профилакторий «Молодежный», база отдыха «Писаные скалы» в Томской Писанице.

Желаю вам успешно реализовать все планы, раскрыть все способности, обрести яркую индивидуальность, занять достойное место в Кузбасском государственном техническом университете. В добрый путь!»

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28,

тел.: +7 (3842) 68-24-24, 39-69-61, 68-23-06

E-mail: abitur@kuzstu.ru

Сайт: https://kuzstu.ru/

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