Как алтайский турбизнес будет работать летом и стоит ли ждать ограничений

Туристическая сфера Алтайского края была полностью сохранена и смогла выдержать испытание пандемией Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока никаких ограничений для работы гостиниц, отелей и баз в Алтайском крае нет, они готовы принимать туристов. Об этом, а также о том, сколько гостей уже посетили регион, во время пресс-конференции 21 апреля рассказал начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Заметные потери

Несмотря на многочисленные сложности, вызванные пандемией, число турпредприятий в регионе сократилось менее чем на 1%. Так, если в 2019 году на рынке края работали 1018 субъектов в сфере туризма, то по итогам 2020 - 1008.

– Это общая цифра, которая включает в себя компании - туроператоры и турагентства, а также различные средства размещения, в том числе и гостевые дома. Эту динамику, в том числе, подтверждают и официальные данные краевой налоговой службы, где мы видим баланс между зарегистрированными и официально ликвидированными предприятиями. Массового ухода с рынка не наблюдается, – пояснил Евгений Дешевых.

Он подчеркнул, что туристическая сфера Алтайского края была полностью сохранена и смогла выдержать испытание пандемией. Хотя, конечно же, регион посетило гораздо меньше людей. Показатель объема предоставленных услуг снизился на четверть, отрицательная разница составила около 1,4 млрд рублей.

При этом по итогам первого квартала этого года численность размещенных туристов сопоставима с данным прошлого года, а объем предоставляемых услуг увеличился на 10%.

Туризм Фото: Олег УКЛАДОВ

Подготовка к летнему сезону

Интерес к отдыху на Алтае по-прежнему очень высок, но скорее всего показателей 2019 года в этом сезоне достигнуть все же не получится. Пока никаких ограничений для баз, гостиниц и других средств размещения нет, однако по-прежнему следует соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Для заселения в санатории нужна справка об отсутствии контакта с заболевшими в течение 14 дней. Сейчас принять гостей готовы 520 коллективных средств размещения. Это 41 санаторий, 319 гостиниц, 170 турбаз, а также 180 сельских гостевых домов.

– Работа должна быть организована по рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, речь идет о социальной дистанции, профилактической дезинфекции, наличии антисептиков, использовании персонала масок и перчаток, обязательном контроле для гостей и персонала. Кроме того, вступили в силу санитарные правила по оказанию гостиничных услуг. Важнейшим положением является требование по соблюдению противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционного режима. Эти правила, в отличие от рекомендаций, являются обязательными к исполнению. За их нарушение предусмотрена административная ответственность, как в виде штрафов, так и приостановки деятельности, – пояснил Дешевых.

Он напомнил, что в Алтайском крае продолжает действовать масочный режим.

Туристы Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристический кешбэк

Одной из эффективных мер поддержки отрасли стала программа по стимулированию внутренних поездок. Благодаря ей на федеральном уровне у туроператоров продажи увеличились на 40% и примерно на 15-20% у агрегаторов в сфере путешествий.

Дешевых отметил, что примерно такое же повышение видим и по нашему региону. В прошлом году после открытия всех средств размещения турпоток увеличился более чем на 13%. На уровне 2019 года он сохранился в новогодние праздники. В регионе стало больше гостей, пребывающих из центральной части страны. Это и свидетельствует о востребованности программы кешбэка.

В настоящее время в Ростуризме рассматривают вопрос о реализации четвертого этапа туристического кешбэка. Скорее всего, он будет ориентирован на осень этого года.

Напомним, ранее мы сообщали, что фактически с конца марта по июнь включительно туристская деятельность в крае была приостановлена. Поездки по региону совершали только с деловыми целями. После возобновления деятельности туробъектов (с 8 июня – санаториев, с 27 июня - турбаз) интерес к отдыху в Алтайском крае заметно вырос в июле-августе,

Основной поток туристов шел, конечно же, из Алтайского края, а также Новосибирской, Кемеровской, Томской областей ряда других сибирских регионов, а также из европейской части страны и из Москвы в частности. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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