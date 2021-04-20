«Мы просто позволяем себе чуть больше»: жительница Барнаула победила в конкурсе красоток с пышными формами

Ольга Фундаракина выиграла всероссийский конкурс красоты в категории plus size «Северная Аврора 2021». Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Красоте все размеры покорны. Это доказала жительница Барнаула Ольга Фундаракина, которая выиграла всероссийский конкурс красоты в категории plus size «Северная Аврора 2021». А ведь когда-то подиум для девушки был недостижимой мечтой.

О мечтах стать моделью

– Я лет с 16 мечтала быть моделью, но раньше были только стандарты 90–60–90 и, естественно, я была далека от этого, – признается Ольга. – Соответственно, это оставалось лишь мечтой. Когда я узнала о конкурсе «Северная Аврора» даже не раздумывала, участвовать или нет.

Ольга работает супервайзером и до конкурса никак не была связана с моделингом. Однако натура мечтателя и вера в исполнение желаний сделали свое дело. Она подала заявку на конкурс, прошла отбор и отправилась покорять северную столицу. В Санкт-Петербурге ее ждали две недели тренингов и мастер-классов от лучших педагогов города. Среди них – кулинарный мастер-класс, аюрведа, аэройога, танцы и многое другое. В итоге жюри отдало корону Ольге Фундаракиной.

– Это было ощущение полёта, удовлетворение от проделанной работы… Эйфория! – делится эмоциями девушка.

Ольга Фундаракина выиграла всероссийский конкурс красоты в категории plus size «Северная Аврора 2021» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О стандартах красоты

– Я уверена: неважно, пышные у тебя формы или нет, прежде всего – здоровье! Думаю, что правильное питание и спорт даёт в тандеме красоту. Девушки plus size тоже должны иметь красивые формы, гладкую ухоженную кожу и так далее. Ну, хорошо, открою вам секрет: мы просто позволяем себе чуть больше, чем девушки стандартных форм! – говорит Ольга. – Я считаю, что подобные конкурсы красоты позволяют отойти от общепринятых стандартов красивой фигуры. Сейчас многие модельеры отшивают свои модели в plus size размерах. Все больше и больше набирает обороты онлайн торговля, и женщины хотят видеть как та или иная модель одежды будет сидеть на ней, поэтому все более становятся востребованы модели разных размеров и возрастов.

Благодаря конкурсу Ольга почувствовала, что моделинг – это ее, она собирается развиваться в этом направлении дальше и планирует участвовать в других конкурсах красоты.

О хобби и увлечениях

Ольга обожает готовить, особенно борщ и плов, но ее любимое ее хобби – это вокал. Своим пением она и очаровала жюри конкурса во время творческого номера.

Также победительница рассказала, что по натуре она мечтатель, не любит нытиков, а отдыхает только в горах, которые дают ей много сил и спокойствие.