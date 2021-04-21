Даешь железобетон для стройки

ЖБИ-100 Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году некоторые алтайские заводы по производству стройматериалов оказались загружены работой уже с января. Поэтому, например, на «ЖБИ-100» занялись поиском новых сотрудников. Сюда приглашают специалистов с опытом на руководящие должности, а также готовы обучать новичков или предоставлять место студентам на летние каникулы.

Открыты вакансии

Предприятие выгодно отличается на рынке труда тем, что предлагает своим работникам белую заработную плату два раза в месяц без задержек. Это значит, что сотрудники в полном объеме получают выплаты по больничному листу и могут рассчитывать на достойную пенсию.

Здесь строго придерживаются выполнения всех социальных обязательств: работникам определенных категорий предоставляются дополнительные отпуска. Например, у формовщиков или сварщиков предусмотрены семь календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, также им доплачивается 4% от заработной платы за вредные условия труда от оклада.

ЖБИ-100 Фото: Олег УКЛАДОВ

На предприятие приглашают

Формовщика железобетонных изделий. Специалист будет работать в формовочном цехе - там, где подготовленный каркас изделия заливают бетоном. На работу приглашают в том числе соискателей без опыта работы. Зарплата - от 20 до 40 тыс. рублей в месяц в зависимости от объема выполненной работы.

Электросварщик ручной сварки. Специалист приглашается в арматурный цех, где собирают каркасы для будущих ЖБИ-изделий. Можно без опыта работы. Зарплата также от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от выработки.

Контролер ОТК будет заниматься выявлением брака при изготовлении изделий и проверкой соответствия продукции стандартам и ГОСТам. Зарплата 22 - 25 тыс. рублей в месяц.

Инженер-конструктор. Займется разработкой эскизов, технических и рабочих чертежей для деталей и оборудования предприятия. Зарплата от 20 тыс. рублей в месяц. Рассматриваются в том числе специалисты без опыта работы. С приобретением опыта предполагается рост заработной платы.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Специалист должен иметь профильное образование. Ему предлагается зарплата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц.

Машинист мостового крана в формовочный цех. Специалист обеспечивает транспортировку изделий в цехе в процессе производства, а затем на отгрузку. Зарплата от 25 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма зависит от выполнения объема работ.

Главный инженер. Это один из ведущих сотрудников предприятия. Приглашаются кандидаты с опытом в руководящей должности. Также важно образование в строительной сфере, а именно в производстве ЖБИ-изделий. Для этого специалиста предусмотрена договорная заработная плата.

Справка

Завод специализируется на серийном производстве железобетона для многоэтажного строительства. Здесь выпускают трехслойные панели 97-й серий и 97-й серии с сейсмостойкостью до 8 баллов. Еще в ассортимент изделий предприятия ЖБИ входит еще одна серия - 330-я под монтаж вентилируемого фасада.

Юлия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

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