Как в предгорьях Алтая противостоят стихии

Фото: архив предприятия.

Прошедшая зима в предгорной зоне Алтайского края показала, что дорожники извлекли уроки и сделали выводы из сложных ситуаций прошлого сезона. Они качественно выполнили свою работу и не допустили ЧС. Это стало возможным благодаря тщательному планированию, обновлению автопарка и продуктивному взаимодействию с муниципальными властями на местах. Главы сельсоветов и администраций отмечают своевременность реакции дорожных служб и отсутствие заторов на трассах в их районах.

Суровая зима позади

До Нового года количество осадков не превышало норму, но после их стало значительно больше. Особенно в предгорной зоне. Это Змеиногорский, Третьяковский и Локтевский районы. Порой, в марте, снег шел без перерыва две недели. В день могла выпасть месячная норма. Все это сопровождалось сильными ветрами, которые образовывали переметы на трассах.

- Круглосуточно работало более 200 единиц техники, все задачи выполнили в короткие сроки, - рассказывает Дмитрий Круглов, замначальника Юго-Западного ДСУ. - Мы не оставили наших жителей один на один с проблемами стихии. Благодаря нашей диспетчерской службе круглосуточно мониторили ситуацию и обращения граждан. Очищали дороги, пробивали проезд для школьных автобусов, нередко помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию: поломка на трассе в буран, закончившийся бензин.

Дмитрий Круглов, замначальника Юго-Западного ДСУ. Фото: архив предприятия.

Для вызволения их из снежного плена дорожники выезжали на спецмашинах, представляющих собой мобильную базу обогрева в кузове. Помимо теплого помещения, транспорт оборудован одеялами, теплой одеждой, специнструментом, тросами и даже чайником.

- Сезон зимнего содержания 2020 - 2021 годов для нашего предприятия был не менее напряженный, чем предыдущий, несмотря на то, что выпало на 11% меньше осадков, - говорит Игорь Левин, начальник Юго-Западного ДСУ. - В 2020 году мы нарастили количество тяжелых машин для борьбы со снегом и организовали в предгорной зоне единую группировку техники и в случае необходимости оперативно перегруппировывали ее между филиалами. В этом году нам добавилась федеральная трасса А321 «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Казахстаном», которая проходит через два наших района. Подготовили ее в соответствии с требованиями к федеральным трассам, скоро там предстоит масштабный ремонт.

Игорь Левин, начальник Юго-Западного ДСУ. Фото: архив предприятия.

Вложения вернутся сторицей

Такая работа на опережение и быстрое реагирование были бы невозможны без наличия высокопроизводительной техники. В ДСУ действует несколько программ обновления парка. На техническое перевооружение в сезоне-2020/21 заложено 50 млн рублей. В разные филиалы уже пришли десятки новых машин.

- Для зимнего содержания у нас есть самоходный колесный снего-очиститель на базе модуля «Кировец», - отмечает Дмитрий Круглов. - Это роторная фреза на базе К700. Его производительность в разы больше. Мы получили три таких единицы в рамках федерального проекта, которые направили в предгорье. Также к нам поступили новые грейдеры, машины для ямочного ремонта.

Добавились и комбинированные дорожные машины - универсальная техника, которая оснащена пескоразбрасывателем, отвалом и щеткой. Они могут выполнять сразу несколько операций, эффективно заменив сразу несколько устаревших агрегатов.

- После проезда в 2020 году губернатора по территориям заснеженной предгорной зоны мы получили от «Алтайавтодора» дополнительные единицы техники. Благодаря этому решению главы региона мы убрали многие проблемы в районах. Это значительно упростило нам работу, - подчеркивает Игорь Левин.

Фото: архив предприятия.

В ежедневном контакте

Однако вслед за снегопадами дорожников ждет новое традиционное испытание - подготовка к противопаводковым мероприятиям. Это очистка водопропускных труб и обочин от снежных валов и наледи. Такие меры позволяют талым водам уходить беспрепятственно. Также надо подготовить мосты к прохождению ледохода, которых в ведении ДСУ целых 72. Дорожники готовы в любой момент прийти на помощь сельчанам. Например, в Локтевском и Угловском районах они оперативно прорыли траншею, в результате вода ушла из сел.

- Во всех районах присутствия Юго-Западного ДСУ специалисты предприятия находятся в ежедневном контакте с администрациями и главами сельсоветов, объезжают потенциально подверженные затоплению участки, оценивают риски, чтобы оперативно, совместно с органами местного самоуправления, организовывать работы по сбросу талых вод и их отводу от жилых домов и строений. При необходимости, для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, бригады задействуют запасы, сформированные к началу строительного сезона. Сегодня одна из наших первоочередных задач - защита населения от стихии, - поясняет Игорь Левин.

В каждом районе для быстрого реагирования созданы группы в мессенджерах и соцсетях, куда входят главы районов и сельсоветов, представители ДСУ, неравнодушные граждане. В свою очередь жители отмечают налаженное взаимопонимание, своевременность реакции дорожных служб и отсутствие заторов на дорогах района. В ДСУ уверены - этот продуктивный курс на взаимодействие будет продолжен.

Фото: архив предприятия.

Справка «КП»

Помимо головного предприятия в Рубцовске в состав Юго-Западного ДСУ входят еще девять филиалов: Змеиногорский, Третьяковский, Локтевский, Угловский, Егорьевский, Волчихинский, Михайловский, Родинский, Ключевской. Общая протяженность обслуживаемых автодорог - более 2500 км.

Официально

Елена Артюшкина, глава Волчихинского района:

- Качество дорог в нашем районе стало на порядок лучше, мы видим большой объем ремонтных работ. Благополучно пережили зиму, Юго-Западное ДСУ очень помогло нам с организацией проезда школьных маршрутов. Отработали без сбоев. В Волчихинский филиал поступает новая техника. Обновление автопарка началось еще осенью. В октябре получили новый грейдер. А недавно - комбинированную дорожную машину. С дорожниками у нас конструктивный диалог, хорошая работа, они качественно выполняют свои обязанности. От администрации и жителей только положительные отзывы. Сейчас проводим совместные противопаводковые мероприятия - никаких нареканий.

Фото: архив предприятия.

Александр Захаров.