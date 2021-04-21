«Ни возраст, ни пол - не помеха». В Алтайском крае стали чаще брать детей в приемные семьи

Из 8670 детей, признанных сиротами или оставшимися без попечения родителей, 8020 живут в семьях опекунов или усыновителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Хорошая новость к прилету аистов! В Алтайском крае все меньше сирот остается в «детдомах» (сейчас они называются Центры помощи детям – прим. авт.) и появляется все больше желающих усыновить ребенка или взять под опеку. Так, из 8670 детей, признанных сиротами или оставшимися без попечения родителей, 8020 живут в семьях опекунов или усыновителей.

- Динамика радует, - говорит Наталья Румянцева, начальник отдела охраны прав детства Министерства образования Алтайского края. - Это связано и с профилактикой семейного неблагополучия, и более взвешенным подходом к лишению родительских прав, и помощью приемным семьям и т.д.

В интервью «Комсомолке» специалист ответила на актуальные вопросы об усыновлении и опекунстве.

- Наталья Леонидовна, насколько сложно сегодня взять ребенка под опеку или усыновить, какие требования выдвигаются к желающим взять ребенка в семью?

- Нужно собрать определенный пакет документов: пройти медицинское освидетельствование, школу подготовки родителей, предоставить справку о доходах, иметь согласие других членов семьи и т. д. Все это на самом деле несложно, но подтвердит серьезность намерений. Требование к личности сводится к тому, чтобы не было судимости за преступление против жизни и здоровья других людей.

- А есть ли ограничения по возрасту?

- Нет. Важно заключение медицинской комиссии. Теоретически если человек бодр, полон оптимизма, спортивен, он может и в семьдесят быть опекуном.

- Ну а если сестра восемнадцати лет хочет взять опеку над маленьким братом?

- Это тоже в рамках закона. Любой дееспособный совершеннолетний гражданин может стать опекуном.

- Могут ли стать опекуном или усыновителем одинокая женщина или одинокий мужчина?

- Да, но по факту одиноких мужчин, желающих взять ребенка, у нас сегодня на учете не состоит.

- А если ребенку не понравилась будущая приемная семья, это учитывается?

- Конечно. До того как ребенок приходит в семью – идет период знакомства. Это целый процесс. Сначала семья видит его фото и характеристику в региональном банке данных, потом начинается поэтапное знакомство. Потенциальные родители, опекуны приходят в Центр помощи детям и налаживается визуальный контакт. Ребенок играет, гости смотрят. Эта первая встреча может на этом и ограничиться. Хотя некоторые детки очень активно себя ведут, уже первой супружеской паре кричат: «Мама! Папа!» - все это очень трогательно. Кандидаты на опекунство или усыновление должны встретиться с ребенком не менее трех раз. Следующий этап - гостевые визиты. Родители могут брать воспитанника центра на какое-то время, сначала без ночевки, потом с ночевкой, чтобы он познакомился с условиями, в которых, возможно, будет жить. На этом этапе ребенка сопровождают специалисты Центра помощи детям. Когда он возвращается из семьи, психолог делает диагностику того, какой он пришел - может, перевозбужденный, злой, расстроенный или, наоборот, в хорошем состоянии, радостном. Если все хорошо, граждане идут в органы опеки и пишут заявление о том, что хотят взять этого ребенка.

- Как-то я рассказывала о случае, когда приемная семья взяла малыша, а потом его снова после суда отдали родителям. И это был очень тяжелый процесс со слезами приемной мамы.

- Приоритет кровной семьи есть во всех государствах. На практике мы имеем разные обстоятельства. К примеру, родители пили, гуляли, их ограничили в правах или отобрали ребенка. И тот попадает в банк данных, его могут забрать в семью. Но вот родители одумались и по закону у них есть право восстановиться в правах и если они это право реализуют, ребенок может быть возвращен. Каждый человек, берущий такого ребенка под опеку, понимает этот риск. Он существует и дополнительно разъясняется органами опеки. Некоторые идут на этот риск, некоторые не идут. Случаи, когда ребенка отнимали у новых приемных родителей и передавали обратно в кровную семью были, но они единичны. У нас за прошлый год в крае около 30 родителей восстановились в правах, лишены - 690.

- Еще один громкий случай был в Заринске, когда опекунша сломала ногу мальчику. Чем там все закончилось?

- Этот случай, конечно, помнится во всех деталях. Дама, взявшая столько детей под опеку, сначала убедила всех, что справится. В итоге дело закончилось несчастьем. На суде она объясняла, «жучок» (так она называла пострадавшего мальчика) ее довел, захлестнули эмоции, и она его побила. Горе-опекуншу осудили, детей отдали в другие приемные семьи, а мальчика с больной ножкой отправили на реабилитацию в Заринский центр помощи. Нога у него зажила, они прекрасно общался со сверстниками, хорошо учится. Случаев, когда детей возвращали от опекунов или усыновителей- немного, каждый из них разбирается в деталях.

- Бывают ведь и другое, когда детей сами опекуны или приемные родители возвращают обратно в « Центр помощи»…

- Да, такие случаи есть. Чаще всего речь идет о пубертатном, сложном подростковом периоде. Что-то пошло не так, опекуны говорят: «Не справляемся». Каждый такой случай жестко администрируется. Как только нам поступает информация, что в каком-то муниципалитете ребенок возвращен из семьи, начинается экспертиза. Для начала семье предлагается сопровождение, в более тяжелых случаях - кризисное сопровождение. Тут разница в наборе у слуг - второе более интенсивное. Если не получается, можно предложить ребенка разместить во временный реабилитационный центр без лишения опеки для того, чтобы раздельно провести работу с семьей, и ребенку провести диагностику углубленную. Лишь после того, как мы видим, что все эти мероприятия не помогают, ну что ж, законом опекуну дано право отказа. Таких случаев в прошлом году было 76.

- Что бы пожелали людям, размышляющим об усыновлении и опекунстве?

- Если вы уже взвесили все и находите в себе силы подарить тепло сироте, я призываю это сделать. Помните, что вам помогут на всех этапах. Речь идет как о материальной (выплаты на детей довольно солидные), так и нематериальной поддержке.