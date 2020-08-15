Доход губернатора Виктора Томенко за год упал на миллион рублей

Доход Виктор Томенко упал на 1,3 млн рублей, а вот его заместитель Денис Губин заработал почти 18 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Члены правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2019 год. Согласно декларациям, некоторые из чиновников заработали меньше, в том числе губернатор региона Виктор Томенко.

В пятницу, 14 августа, правительство Алтайского края на своем официальном сайте разместило информацию о доходах губернатора, его заместителей и министров за прошлый, 2019 год. Из опубликованных сведений следует, что за отчетный период Виктор Томенко заработал не просто меньше некоторых своих подчиненных, даже меньше, чем в 2018 году на 1,3 млн рублей. Если быть точнее, он задекларировал чуть больше 4,2 млн рублей.

Самым обеспеченным оказался заместитель председателя правительства Денис Губин – без малого 18 миллионов рублей. Этот доход сложился из заработной платы на нынешнем месте службы, из выплат с прошлой работы, а также от реализации недвижимого имущества в Москве.

Далее третье место занимает министр спорта Алексей Перфильев. Его доход немного не дотянул до восьми миллионов рублей. Он сложился из заработной платы в министерстве и от продажи недвижимого имущества.

Следом в этом «рейтинге» можно поставить заместителя председателя правительства Александра Климина. Его доход за 2019 год составил 7,1 млн рублей.

- Доход сложился из заработной платы в правительстве Алтайского края и выплат по прежнему месту работы, - говорится в сообщении источника.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко задекларировал почти 6,5 млн рублей. Они сложились из заработной платы в министерстве и от продажи недвижимого имущества. Остальные министры и заместители губернатора заработали меньше четырех миллионов рублей: Виталий Снесарь – почти 3,8 млн рублей, Игорь Степаненко – 3,1 млн рублей, Иван Кибардин – 3,3 млн рублей, Ирина Долгова – 3,2 млн рублей, Александр Лукьянов – 3,4 млн рублей, Данил Ситников – 3,2 млн рублей, Евгений Зрюмов – 3,1 млн рублей, Наталья Оськина – 3,2 млн рублей, Александр Дементьев – почти 3,5 млн рублей, Александр Чеботаев – почти 3 млн рублей, Владимир Попрядухин – 3,3 млн рублей, Иван Гилев – 2,8 млн рублей, Дмитрий Попов – 3 млн рублей, Елена Безрукова – 2,9 млн рублей.