Дорога длиною в 11 лет: строительство трассы «Бийск-Абакан» обойдется в 74 млрд рублей

Алтайский край определился с путем, по которому должна пройти трасса Фото: Анна СЕМИНА

Хакасия заинтересована в строительстве прямой автомобильной дороги, соединяющей ее с Кемеровской областью и Республикой Алтай. Такие планы еще в 2010 году озвучивал тогдашний председатель правительства Хакасии Виктор Зимин.

«Я лоббирую проект строительства автодороги, в который мы вкладываем в этом году почти 300 млн рублей. Данная дорога длиной 400 км — это прямой выход на Кемеровскую область через Кузнецкий Алатау. Сейчас мы ездим по кругу, по северам. Горный Алтай тоже очень заинтересован в этой дороге. Существует понятие «Саянское кольцо», а с вводом новой дороги добавится еще и Алтай, Кемеровская область, прямой выход на Алтайский край», — цитировал «Интерфакс» Зимина.

Он был уверен, что благодаря этой дороге можно будет замкнуть кольцо и увеличить поток туристов в два раза. По тем меркам – до трех миллионов человек за полтора летних месяца. А после отдыха в Хакасии люди могли бы продолжить путешествие до Горного Алтая.

Наступил апрель 2019 года. К строительству дороги так никто не приступил. Более того, по словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, Хакасия «ведет предпроектные работы». Наш же регион начал рассматривать где может пройти дорога. Обозначили два варианта: по первому пришлось бы реконструировать около 160 км дороги Бийск - Целинное - Ельцовка; по второму - перестраивать дорогу, ведущую от Бийска в сторону Солтона (она короче, но работы на ней требовались куда более трудоемкие и дорогостоящие).

Оба эти варианта оценивались в 5,7−6,2 млрд рублей. Но власти забуксовали на моменте детальной проработки проекта трассы «Абакан-Бийск». На тот момент в документах значились сроки строительства до 2024 года стоимостью 57 млрд рублей. Изначально же у Виктора Зимина был такой расклад: строительство должно завершиться до 2014 года, при этом Хакасия вкладывает 2,8 млрд рублей, Кемеровская область и Республика Алтай вкладывают - около 5 млрд рублей.

В октябре 2020 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что его регион полностью готов к началу реализации проекта. В Алтайском крае, вроде тоже определились - первый вариант все же предпочтителен.

На несколько месяцев вопрос дорожного строительства заглох, но на завершившемся на днях Красноярском экономическом форуме его вновь вынесли на повестку дня. Теперь, по словам главы Хакасии Валентина Коновалова, на завершение создания транспортного коридора требуется 74 млрд рублей, пишет ТАСС.

При этом он подчеркнул, что без поддержки федерального бюджета не обойтись. Надо полагать, что это будет большая часть инвестиций. Регионы позволить себе такую роскошь просто не могут. В обмен на вложения южная часть Сибирского округа получит выход на федеральную дорожную сеть, а также укрепит экономические связи с другими регионами и увеличит туристический поток.

Отметим, в настоящее время добраться до Абакана можно только через дороги Красноярского края, а это свыше одной тысячи километров. Прямой путь составит всего 430 км.

По словам Коновалова, на данный момент, проект дороги «Абакан - Бийск» включен в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и комплексный инвестиционный проект «Енисейской Сибири». Их объединяет Красноярский край, Хакасию и Туву. На сегодняшний день в него входят 32 проекта с портфелем инвестиций около 2 трлн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

РЖД хочет пустить поезда в Китай через Алтай

Российские железные дороги рассматривают приграничный участок Республики Алтай, как возможную территорию для прокладки путей в Китай. Речь идет об участке вдоль западной границы Монголии (подробнее)