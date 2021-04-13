РЖД хочет пустить поезда в Китай через Алтай

Власти республики ранее поднимали вопрос строительства дороги от Бийска до Горно-Алтайска Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские железные дороги рассматривают приграничный участок Республики Алтай, как возможную территорию для прокладки путей в Китай. Речь идет об участке вдоль западной границы Монголии, сообщает «Коммерсант».

- У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно,— говорит заместитель генерального директора, начальник центра фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД Алексей Шило.

Вообще, вопрос прокладки 55-километрового отрезка железнодорожных путей по Республике Алтай на участке между Казахстаном и Монголией с выходом в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, на протяжении долгих лет всплывал неоднократно. Но есть несколько проблем. В первую очередь это гористый рельеф. Он предполагает строительство тоннелей, а это и экономически нецелесообразно, да еще и сопровождается техническими и экологическими сложностями – идея предлагалась в контексте проекта газопровода «Алтай», который должен был пройти по плато Укок, но местные жители взбунтовались. Так что на данный момент специалисты РЖД больше склоняются к варианту с эстакадой.

Однако вместе с тем, по словам Шило, рассматривается и «план Б» - развитие коридоров через Казахстан и Монголию. Помимо этого, было озвучено предложение строительства перехода в районе Приаргунска.

- Но идеально, конечно, было бы для сети ОАО РЖД не концентрировать все эти пункты пропуска на Дальнем Востоке, потому что достаточно большое расстояние приходится преодолевать по БАМу и Транссибу и в целом там достаточно других узких мест, - добавляет Алексей Шило.

Алтай железнодорожников интересует в первую очередь тем, что это наименее короткий участок до Китая. Для монополиста строительство тоннеля может влететь в копеечку, а вот в случае с эстакадой, «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим», говорят в компании. Что касается властей Китая, то с ними вопрос подвода железнодорожной ветки не оговаривался, но, по словам Шило, им будет гораздо проще проложить пути со своей стороны, в точки зрения топологии.

Он уверен, что со временем эпидемиологическая ситуация будет возвращаться в нормальное состояние, а значит, товарооборот будет расти. Соответственно, рано или поздно вопрос о строительстве еще одного выхода к Поднебесной станет как никогда актуальным и уж тогда план найдет пути реализации.

Что интересно, в Республике Алтай вообще нет железнодорожного транспорта. Еще в советское время власти хотели протянуть ветку от Бийска до Горно-Алтайска, затем в 2007 году экс-глава региона Александр Бердников давал поручение своему заместителю Роберту Пальталлеру изучить возможность строительства железной дороги. Но возникли технические трудности и проект опять завернули.

В последний раз к этой идее возвращались в 2019 году. Тогда ее озвучит и. о. главы Олег Хорохордин. По его мнению, это позволило бы сделать регион еще более доступным для туристов, а также наладило бы сбыт сельскохозяйственной продукции в других регионах.

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