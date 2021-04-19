Товарищ майор, проснитесь! На Алтае полицейский уснул за рулем

В МВД обещают разобраться с инцидентом в соответствии с законом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай на видео попал спящий за рулем служебного автомобиля полицейский. Его снял местный житель, который увидел, как служитель правопорядка прикорнул, положив голову на руль. По всей видимости, автор ролика решил, что снотворным полицейскому послужила большая доза крепкого алкоголя, так как на сильные тормошения мужчина не реагировал, и лишь бурчал себе под нос что-то невнятное.

– Товарищ майор, проснитесь. Вот она наша милиция Усть-Коксинского района. Завтра, товарищ майор, вы – звезда интернета, – комментирует автор видео.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям, а в этом время министр внутренних дел по Республике Алтай Александр Соловьев назначил служебную проверку.

– На данный момент уже установлено, что на видео был снят один из сотрудников полиции Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району. Полицейский незамедлительно был доставлен в районную больницу села Усть-Кокса, где прошёл медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. По результатам тестирования получен отрицательный результат, – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Не поверив до конца первому тесту, медики взяли у полицейского еще и анализ крови на наличие алкоголя. Однако по результатам химико-токсикологического спирт в организме сотрудника полиции вновь не нашли.

В чем причина настолько крепкого сна сотрудника полиции, пока неизвестно. На данный момент мужчину направили на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья.

В ведомстве обещают разобраться с инцидентом, и после служебной проверки руководство регионального МВД «примет решение в соответствии с действующим законодательством».

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