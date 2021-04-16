Застолье в алтайском селе закончилось групповым изнасилованием

Сейчас дело рассматривается в суде Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях весь Барнаул обсуждал громкую историю с групповым изнасилованием: чтобы спастись, жертве пришлось спрыгнуть с третьего этажа. «Комсомолке» стало известно, что сейчас в суде Алейского района рассматривают похожее дело.

По данным наших источников, все произошло в одном из частных домов села Кировское. Здесь собралась компания молодых людей (трое мужчин и женщина), которые довольно часто злоупотребляли алкоголем и имели дурную славу – известно, что у представительницы слабого пола даже была судимость. И это не смотря на то, что ей было не больше 30.

На застолье в домашней обстановке молодёжь позвала знакомую, которая, как рассказывают местные жители, тоже была любительницей выпить. Спустя время она сильно опьянела. Участники вечеринки решили этим воспользоваться. Несчастную бросили в погреб и начали насиловать: помимо мужчин ей пришлось удовлетворять еще и свою «подругу». Насилие продолжалось несколько часов.

Когда ужасы прекратились, потерпевшую отпустили, и она вернулась домой, где её ждал сожитель. Перепуганная женщина рассказала ему обо всем и решила наказать своих обидчиков.

- Найти их было не трудно. Компании предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд уже прошел, фигуранты дела получили реальные сроки, но в настоящее время они пытаются обжаловать приговор, - добавил собеседник.

Напомним, 8 апреля 18-летняя девушка, спасаясь от насиловавших ее мужчин, спрыгнула с третьего этажа. Надругательство организовала 19-летняя знакомая, которая также находилась в квартире. По данным «Комсомолки», девушки могли заниматься проституцией.

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