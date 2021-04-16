Фото и видео ледохода в Барнауле 2021. Горожане по традиции спешат на зрелище

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

На лестнице в Нагорный парк и на набережной в эти дни многолюдно. Сотни горожан по традиции спешат на весеннее зрелище – ледоход в Барнауле 2021.

Как и обещали синоптики-в середине апреля. Сначала просыпающаяся река отбросила маленький осколок ледяной паранджи - 12 апреля оторвало отдельную льдину. А в обед 15 апреля в районе нового моста уже тысячи осколков ледяного панциря стремительно неслись по течению.

В этот момент, говорят, можно загадывать желания, также как и при звездопаде. Согласитесь, глядя на ледоход хочется освободиться от всего, что мешает твоей внутренней свободе, помечтать о новых поворотах в жизни.

На берегах Оби сейчас гуляет много влюбленных парочек. Кто-то, засмотревшись на кружение льдин, начинает головокружительно целоваться, кто-то кружит свою девушку на руках - вот что стихия делает! Мне, кстати, рассказывали историю, когда молодой человек специально ждал ледоход, чтобы сделать предложение.

Но хватит о романтике, вернемся к прозе. Напомним, что на прошлой неделе в крае началась первая волна паводка. Подтопления наблюдаются в Чарышском, Краснощековском Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском и Третьяковском районах

В Солонешенском районе из-за затора на реке Ануй вода пришла в села Ануйское и Сибирячиха.

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледоход в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

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