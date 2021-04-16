Сироте на Алтае дали дом с грибком и плесенью: Следком возбудил уголовное дело

По стенам в квартире полезла плесень. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Протекающая крыша, плесень, грибок, затхлый запах – так описывает свою квартиру жительница алтайского села Онгудай Виктория Содатова. Жилье предоставили ей как сироте. В местных органах опеки и районной администрации, как утверждает девушка, от нее открестились, и что делать с таким добром дальше – она не представляет.

Вода капает с потолка. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как рассказала девушка сообществу «Gornoaltayskinfo» в Instagram, жилье в специально построенном для сирот четырехквартирном доме ей дали в январе 2020 года. Только вот вместо радости долгожданные «квадраты» принести одни беды.

– Крыша протекает так, что вода капает с потолка. От постоянной сырости утеплитель пришел в негодность, в комнате от стен отошли обои, на откосах подоконников, над потолком по стенам полезла плесень. Дышать спорами грибка невозможно, от затхлого запаха в помещении не помогают даже частые проветривания. Печное отопление за две зимы не просушило квартиру, – рассказала Виктория Солдатова.

Девушка обращалась в местные органы опеки, однако, как она утверждает, ее отправили к Минрегионразвитию Республики Алтай и к застройщику. Автор поста отмечает, что это очень интересная позиция, так как «если обратиться к документам, то на балансе данное жилье стоит не у министерства, а у управления социальной поддержки населения Онгудайского района, которое выступает ответственным наймодателем».

В комментариях подписчики сообщества стали обвинять девушку, что это она неряха и сама не заботится о своем жилье. За нее заступила, по всей видимости, соседка Мария, которая также проживает в этом доме.

– Конечно же, дом за миллион триста мы сами довели до такого состояния, что он стал как карточный домик за 300 тыс. рублей. Мы сами заменили нормальные качественные материалы, на самый дешёвый шлакоблок, ещё и утеплитель весь вытащить успели сами, – иронизирует девушка.

Крыша протекает. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

После публикации жалобы региональный Следком организовал проверку. По итогу выяснилось, что сироте действительно было предоставлено жилье ненадлежащего качества.

– Выявленные в ходе эксплуатации жилого помещения нарушения санитарных норм и технических требований по неоднократным обращениям молодой женщины никем не устранялись, – сообщают в пресс-службе СК.

Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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