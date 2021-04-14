Паводок на Алтае-2021: подтоплено 20 приусадебных участков

Специалисты проводят мониторинг паводковой обстановки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Талые воды подтопили 20 приусадебных участков в районах Алтайского края. Кроме того, из-за паводка на Алтае-2021 затруднен проезд к семи жилым домам. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Подтопления талыми водами зафиксировали в 8 населенных пунктах 8 муниципальных образований региона. Это Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, а также города Камень-на-Оби и Алейск.

Участки подтоплены в Усть-Пристанском (село Усть-Журавлиха), Краснощековском (село Усть-Козлуха), Петропавловском (село Зеленый Дол), Усть-Калманском (село Усть-Калманка) районах и в Алейске, а также 6 участков в Камне-на-Оби.

Паводок-2021 на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели по-прежнему работают на местах, проводят мониторинг паводковой обстановки. В село Усть-Калманка выехали сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова (10 человек, 4 единицы техники, 2 плавсредства). Специалисты Сибирского спасательного центра (40 человек, 14 единиц техники) работают в Петропавловском, Краснощековском, Солтонском районах. Они проводят обходы и держат ситуацию на контроле. В селе Краснощеково укрепили дорожное полотно и насыпную дамбу. Кроме того, помогают в подготовке и к пожароопасному сезону.

Движение перекрыто

В минтрансе регионе добавили, что на трассе Быстрый Исток - Усть-Ануй – Ануйское подтоплены подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ану. Движение ограничено.

Также остается закрытым участок дороги Алейск - Безголосово - а/д К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово организован через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское.

Паводок-2021 на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уровень воды поднимется

По информации алтайский синоптиков, в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в реке Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

– Представители местных администраций регулярно представляют информацию о ситуации, организован постоянный мониторинг. Несут дежурство оперативные группы. Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи, – подчеркнули в ведомстве.

Что делать во время паводка

В региональном управлении МЧС рекомендуют жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, подготовиться заранее. Важно изучить и запомнить границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места.

При необходимости дом нужно заранее подготовить к предстоящему подтоплению:

– отключить газ, электричество и воду,

– погасить огонь в горящих печах,

– ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак,

– закрыть окна и двери или даже забейте их досками,

– домашних животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать,

– дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

– из подвалов вынести все, что может испортиться от воды

– при эвакуации нужно взять с собой ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.

Паводок-2021 на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– На базе Главного управления развернут межведомственный штаб, в состав которого входят представители служб и структур. Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-3852-65-82-19, – резюмировали в ведомстве.

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