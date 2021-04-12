«Не может проехать ни скорая, ни почта». Алтайские села отрезало от мира из-за паводка

Вода размывает дороги, топит дома и фермы. Фото: Надежда Гусарова

В Алтайском крае вовсю разыгралась первая волна паводка. Вода размывает дороги, топит дома и фермы, загоняет людей в ловушку, отрезая их от большой земли. В каких районах наиболее сложная обстановка и с чем приходится сталкиваться людям – в материале «Комсомолки».

Крик о помощи

С криком о помощи в редакцию «КП» обратилась жительница села Усть-Пустынка Краснощековского района. По ее словам, в деревне творится настоящая катастрофа – люди отрезаны от внешнего мира, а помощи нет.

– Жители отрезаны от внешнего мира, единственная дорога полностью уничтожена талыми водами и размыта. К нам было отправлено четыре КамАЗа с гравием, но они завязли в грязи и даже не смогли проехать. В селе 370 жителей, из них трое очень маленьких детей и беременная женщина, которой рожать со дня на день. Не может проехать ни скорая, ни почта. В деревне двое суток не было завоза продуктов, хлеба. Люди в отчаянии, – рассказала жительница Усть-Пустынки Надежда Гусарова.

В деревню можно проехать только на тракторе. Фото: Надежда Гусарова

Проехать в деревне можно только на тракторе. Именно на нем, скорее всего, в село будут доставлять продукты питания

Тревожные сообщения регулярно поступают из разных уголков края. Так, на протяжении нескольких дней из-за большого затора на реке Ануй были под угрозой подтопления дома жителей сел Ануйское и Сибирячиха. По словам сельчан, службы МЧС бездействовали. Из-за разлива воды прекратилось сообщение между деревнями, пострадали приусадебные участки и дома, фермы. Из МЧС направили на место оперативную группу для мониторинга ситуации, сообщили в ведомстве.

– Ситуация находится на постоянном контроле местных властей: исполняющий обязанности главы Солонешенского района Александр Воронов вместе со специалистами дорожных служб изучил ситуацию с обеспечением свободного проезда к населённым пунктам. На данный момент проблемных участков нет, подтоплений жилых домов также не зафиксировано, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Ловили рыбу – и сами попались

11 апреля в Алтайском крае на территории Склюихинского водохранилища десять рыбаков угодили в ловушку.

– Группа рыбаков отправилась за уловом на водохранилище. Когда они попытались вернуться к оставленным неподалёку автомобилям, выяснилось, что уровень воды повысился, дорога подтоплена из-за резкого притока талой воды, причем довольно сильно, - рассказал Денис Грачёв, руководитель патрульной группы №6.

Трое рыбаков выбрались на резиновой лодке, семь человек перевезли прибывшие инспекторы ГИМС. На место также выезжала оперативная группа гарнизона, всего в работе были задействованы пять представителей чрезвычайного ведомства.

Эвакуация прошла успешно, всех спасли.

Помощь от соседей

Вероятно, сил местных служб МЧС недостаточно, поэтому 11 апреля из Новосибирской области на усиление в Алтайский край направили еще 40 спасателей и 14 единиц техники.

По данным на 12 апреля, уровень воды в реках ниже критической отметки. В регионе талыми водами подтоплено 14 населенных пунктов. В Петропавловском районе затопило два жилых дома – уровень воды над полом составляет более 5 сантиметров.

– Уровень воды над полом составляет более 5 сантиметров. Затруднен проезд к 29 жилым домам – в Краснощековском и Третьяковском районах, – уточнили в МЧС.

На данный момент, по информации Минтранса, в крае перекрыты две дороги:

- Калининский – Сибирячиха - Александровка в Солонешенском районе

- Алейск - Безголосово - а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское.

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