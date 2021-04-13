На Алтае полицейский и его жена помогли людям выбраться из горящего дома

Полицейский с женой спасли местных жителей. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске полицейский и его жена помогли людям выбраться из горящего дома, в котором находились двое маленьких детей и их родители. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает региональное управление МВД. Пожар случился в доме по адресу Песчаная, 54.

- Семья полицейского проснулась от шума и треска, доносящихся с улицы. Выглянув в окно, супруги увидели, что горит соседний дом. Огнём уже были полностью охвачены крыша, часть дома и входная дверь. Владимир Майснер услышал крики о помощи и увидел в окне двоих малолетних детей и взрослых, - пишет ведомство.

Все произошло около трех часов ночи. Когда полицейский с супругой выбежали на улицу, на соседском доме горела крыша.

- Пламя было ужасное, валил страшенный дым. Шифер взрывался и летел в разные стороны, боялись, что выбьет глаза, - рассказывает жена полицейского Наталья Майснер.

На окнах дома были установлены металлические решётки, выбраться самостоятельно родители с детьми не могли. Владимир и еще двое соседей сорвали с окна решетку и вынесли на руках детей 8 и 9 лет, а также помогли выбраться на улицу их родителям.

- Вскоре приехали пожарные и начали тушить огонь. Мы еще немного постояли и ушли, а пожарные тушили огонь всю ночь, - рассказывает жена полицейского.

Ребятишки угорели, сейчас они в больнице под наблюдением врачей. Взрослым была оказана необходимая медицинская помощь, они переехали к родственникам.