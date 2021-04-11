«Деревни утонут»: уже пятые сутки два алтайских села отрезаны от мира из-за паводка

Из-за затора между деревнями нет сообщения Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще пять дней назад в Солонешенский район пришла большая вода. Жители сел Ануйское и Сибирячиха оказались отрезанными от цивилизации из-за большого затора на реке Ануй, но помощи, по их словам, как не было, так и нет.

- Уважаемые службы МЧС, когда же вы окажете помощь Солонешенскому району. В селах Ануйское и Сибирячиха дороги затоплены пятый день. Организуйте взрывные работы, подход к месту затора есть. Пятые сутки никто не интересуется, как люди живут, чем питаются, а завтра детям ехать в школу, но дороги затоплены. Срочно нужны взрывные работы, иначе все деревни утонут, - рассказал местный житель.

Из-за затора между деревнями нет сообщения. Вода затопила не только придомовые территории, но и сами дома, фермы. При этом магазины не работают, и как людям выживать в такой ситуации – непонятно. Местные жители боятся, что паводок может обернуться потерей не только жилья, но и скота.

Ранее сообщалось, что МЧС направили на место оперативную группу для мониторинга ситуации. О других каких-либо действиях насчет устранения затора со стороны спасателей не сообщалось.

Тем временем, вода начала топить и другие деревни в Алтайском крае. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сейчас в регионе подтоплено шесть жилых домов, более 100 приусадебных участков, три участка местных дорог. Так, в селе Советский Путь Локтевского района паводок пришел в жилые дома по улице Молодежная.

- Дом пережил уже три потопа, что с ним будет после этого - не ясно, ремонту он уже не подлежит. Когда был потоп в 2015 году, получить возмещение от государства не получилось, были только слова, что нет ЧС - нет и помощи, - рассказала внучка хозяйки пострадавшего дома в паблике "Барнаул 22".

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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