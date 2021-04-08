Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 апреля 2021: свыше 73 тысяч полностью привитых

Всего в край поступило почти 143,5 тысячи комплектов вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 апреля 2021 года привились более 73 тысяч человек, сообщает опертаб.

- Эти люди получили две прививки. Еще почти 43 тысячи поставили первую прививку. В общей сложности прививаются почти 116 тысяч жителей края, - сообщают в оперативном штабе региона.

В общей сложности, в Алтайский край поступило почти 143,5 тысячи комплектов комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак».

В это же время на данный момент обследовано на наличие COVID-19 в организме больше 1 млн 334 тысяч человек. Среднесуточный охват тестированием составляет 3896 человек в день.

По данным за последние сутки в крае было выявлено еще 87 новых случаев заболевания: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Павловский район – 6, Новоалтайск, Локтевский район – по 5 заболевших, Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы – по 3 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 1 заболевшему. В этом списке также есть бессимптомные носители. Они проходят лечение амбулаторно. На сегодня таковых 11. Кроме них медики ведут на дому почти 250 пациентов с вирусной пневмонией.

В ковидных госпиталях остаются без малого тысяча человек. Из них 224 в тяжелом состоянии и 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Кроме этого, 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - добавляет оперштаб.

Скончались за минувшие сутки еще десять человек (2779). Всего же за полный год наблюдения ковидных больных в Алтайском крае заразились почти 48 тысяч, а выздоровели почти 43 тысячи (+97 за последние сутки).

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