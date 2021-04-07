Бийский пенсионер, осужденный за отсутствие маски, добился смягчения наказания

На суде пенсионер признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Пенсионер из Бийска Сергей Голубев, оштрафованный в феврале за отсутствие маски, подал апелляцию и смог добиться смягчения решения суда. Пересмотр вердикта состоялся в конце марта в Алтайском краевом суде.

Напомним, 11 января мужчина возвращался с рыбалки домой. Ожидая автобус на совершенно пустой остановке в поселке Лесном Бийского района, он попал в поле зрения патрульной службы. Стражи правопорядка остановились рядом с ним, один его сфотографировал, а второй в это время начал составлять протокол. Как оказалось, пенсионер нарушил масочный режим – он обязан был быть в маске, вне зависимости от того есть ли кто-то еще на остановке или нет.

4 февраля состоялся суд. Мужчина признал свою вину и сказал, что был без маски, потому что ему тяжело в ней дышать. Однако даже чистосердечное признание и раскаяние не помогло избежать наказания. Горе-рыбака признали виновным и назначили ему весомый штраф – 7,5 тысяч рублей.

Когда ситуация стала известна широкой общественности, поднялся настоящий народный бунт. Люди даже были готовы сброситься пенсионеру на уплату штрафа, мол, полицейским проще ловить беспомощных стариков и заставлять их отдавать практически всю пенсию, чем искать настоящих преступников.

Сергей Львович подал апелляцию. Краевой суд также признал его вину, но в расчет даже не принял тот факт, что на остановке ответчик был один – это не играет никакой смягчающей роли. А вот размер штрафа, с учетом материального положения пенсионера, все же показался судье завышенным. Так что он был понижен до тысячи рублей.

- В своей апелляции я написал, что был совсем один на остановочном пункте, а маска у меня всегда с собой. Отправил и фото заснеженного остановочного павильона, на котором даже не было знака остановки. Вины с меня не сняли, штраф оплачу в ближайшие дни, больше судиться не хочу. Благодарю всех, кто откликнулся, я уже написал об этом на своей страничке в «Одноклассниках». Моя история дошла даже до Белгорода, где в это время был мой сосед, там он увидел сюжет. Знакомые реагируют по разному, кто то шутит, советуют бросать рыбалку, - приводит слова пенсионера издание «Деловой Бийск».

Кроме того, дело пенсионера было переквалифицировано со статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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