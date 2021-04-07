Первая волна паводка на Алтае 2021: введен режим повышенной готовности

По прогнозам синоптиков, ситуация может осложниться из-за возможного вскрытия реки Чарыш и подъёма уровня в реке Алей. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за первой волны паводка на Алтае 2021 в некоторых районах края введен режим повышенной готовности. Спасатели в боевой готовности дежурят в зонах, где возможно подтопление. По прогнозам синоптиков, ситуация может осложниться из-за возможного вскрытия реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей.

Сложная обстановка

Наиболее сложная ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов. Спасатели на месте оказывают необходимую помощь гражданам. Из-за резкого подъема талых вод до уровня моста ограничили движение на дороге Алейск - Безголосово - а/д К-13, сообщает Минтранс региона. Альтернативный проезд до села Безголосово организовали через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское.

В селе Антоньевка Петропавловского района в связи с притоком талой воды специалисты провели обход дворов, находящихся в зоне риска. Гражданам предложили заранее разместиться у родственников, чтобы не попасть в беду.

Также жители села Краснощеково пожаловались в соцсетях, что их начало топить. В райцентр направили сотрудники аэромобильной группировки МЧС.

– Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прогноз по паводку

По данным алтайских синоптиков, в период с 7 по 9 апреля ожидается вскрытие реки Чарыш. Вероятно образованием заторов льда. До опасного уровня вода может подняться вода в с. Карпово-2, с. Белоглазово, совхозе Чарышский. Существует риск подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

Спасатели рекомендуют жителям «опасных» территорий подготовить дома к предстоящему подтоплению: отключить газ, электричество и воду, ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или не чердак, закрыть окна и двери, животных выпустить из помещений, а собак отвязать. При эвакуации с собой нужно взять ценные вещи и документы, а также небольшой запас продуктов.

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