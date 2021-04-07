Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 апреля: почти 43 тысячи выздоровевших

Всего с начала пандемии в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Однако в последнее время ежедневно выявляют менее 100 новых случаев. Всего заболевших с начала пандемии более 47,7 тыс. человек. Число выздоровевших также увеличивается с каждым днем, их количество приближается к 48 тысячам. При этом умерших с COVID-19 – 2769.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 25, Бийск – 12, Рубцовск – 7, Бийский, Павловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский район – 4, Яровое, Калманский, Поспелихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Славгород, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Каменский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Угловский районы – по 1 заболевшему, по данным на 7 апреля.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 900 человек. Кроме того, свыше 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 475 случаев – завозные, в том числе 197 – из-за рубежа; 29015 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 47786 заболевших: 12619 – у больных внебольничной пневмонией, 27405 – у заболевших ОРВИ, в 7762 случаях – бессимптомное течение, – сообщили в опрештабе в среду.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек.

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