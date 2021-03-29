Поплыли! Фото первых подтопленных домов на Алтае

Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"

На дворе еще полно снега, а жителей села Усть-Таловка Курьинского района Алтайского края уже начало топить. Страшно представить, что здесь будет, когда начнется активное снеготаяние - осадков в этом году выпало значительно больше нормы.

- Вода подходит не только к домам, но и заходит в сам дом. Приходится поднимать мебель на что-то возвышенное. Вода стоит на одном месте и не двигается, - рассказал житель Усть-Таловки Андрей в паблике «Инцидент Барнаул».

Как пояснили в Центре управления регионом, дома, которые уже подтопило, стоят в низине, поэтому к ним стекается вода с сопок и топит дворы. Районная администрация задействовала трактор для уборки снега.

- 27 марта трактор убрал снег там, где можно было подъехать. Эти работы были согласованы с жителями подтопленных участков. К сожалению, земля сильно промерзла и вода не уходит. На случай подтопления жилья для граждан приготовлены места в сельском Доме культуры. Ситуация на контроле местной администрации, - подчеркнули в ЦУРе.

В Змеиногорске, кстати, жители тоже вскоре могут поплыть. Как сообщает «Змеиногорский Вестник», на дальних улицах люди оказались отрезаны от центра города из-за большого количества снега. Чтобы хоть как-то пробиться, местные наняли трактор. Правда, тоннель сквозь двухметровые «катакомбы» понравился не всем.

Фото: "Змеиногорский вестник"

- Работы проходят непросто: снег с водой, сами понимаете, плохо поддается, а еще постоянно появляются «очень умные граждане», проживающие на улицах. Например, на улице Уральской жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно» и с ее точки зрения, так улицу чистить нельзя, - пишет издание.

Напомним, первыми начало паводка почувствовали барнаульцы: на прошлой неделе из-за ледяного затора река Пивоварка вышла из берегов и начала топить территорию вблизи домов.

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