Дизайнер из Барнаула Аника Керимова шьет наряд для Филиппа Киркорова

Аника Керимова (в центре) на конкурсе "Миссис Москва" Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в Москве вручили престижную премию журнала Forbes, который признал уроженку Барнаула Анику Керимову лучшим звездным дизайнером страны.

Аника родилась в столице Алтайского края. Здесь же окончила школу, а затем государственный университет и стала дипломированным экономистом. Это ей помогло уже в будущем, ну а творческий путь она начинала со своего дома. Любовь к шитью ей привила мама. Она сама наряжала дочку, создавала ей платья и костюмы для танцевальных выступлений.

12 ноября в Москве состоялось вручение престижной премии @forbes.russia , @fb_journal , @forbes Фото:

Постепенно хобби Аники превратилось в нечто большее. Сначала девушка предлагала свои идеи в другие ателье, где ей помогали шить, а после того, как вышла замуж и переехала с супругом в Москву, решила открыла собственное дело. Поначалу в нем было всего три сотрудника: один закройщик и два портных. Модели Керимова придумывала сама. Постепенно наработалась приличная клиентская база. Изделия стали узнаваемыми. Пришлось расширяться. Так появилось собственное производство, а в середине 2000-х был зарегистрирован бренд «Anika Kerimova».

Несколько лет Аника одевала участниц конкурса «Миссис Москва». О том, что когда-то будет среди девушек никогда не помышляла – муж был категорически против. Но так случилось, что в 2015-м она не просто вышла на сцену, а победила!

Керимова давно считается звездным дизайнером. Среди ее клиентов телеведущие, актеры, певцы и даже первые леди разных стран мира: Наташа Королева, Азиза, Лера Кудрявцева, Маша Распутина, Жасмин, Яна Чурикова, Ирина Ортман, Ирина Нельсон, Анна Пескова, Наталья Бочкарева, Елена Воробей, Светлана Ходченкова и многие другие. Собственные магазины «Anika» открыты в Москве, Минске, Ростове-на-Дону, Липецке. Сейчас девушка работает над идеей костюма для короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

Неудивительно, что с таким послужным списком за спиной Аника Керимова была отмечена престижной премией. К сожалению, из-за занятости она не смогла присутствовать на церемонии, но на личной странице в Instagram поблагодарила за признание.

- Я очень рада, что мои труд так высоко оценили. Эта награда принадлежит не только мне, а всем сотрудникам нашего Дома моды! Коллективу, которым я безмерно горжусь! Вместе мы создаем одежду, которая нравится не только звездам, но и всем другим нашим клиенткам! – говорит дизайнер.

Сама Аника придерживается лозунга великой Коко Шанель: «Я приучила весь мир носить то, что шло мне». Ей нравится делать женщин красивыми и не важно какой у них размер – 42 или 56. Причем одеваться у Керимовой могут не только звезды, но и обычные люди. Она придумывает модели по двум направлениям – для «красных дорожек» и для повседневной носки. Помимо этого она создает нижнее белье и купальники. А в октябре Аника выпустила лимитированную линейку шампуней, масок и бальзамов для волос. И, безусловно, не обделены вниманием мужчины.

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