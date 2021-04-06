«Одеть мечтаю вас красиво»: пронзительные строчки из писем Михаила Евдокимова жене

Михаил и Галина Евдокимовы Фото: Олег УКЛАДОВ

Вдова народного губернатора Галина Евдокимова 5 апреля отметила свой юбилей на родине погибшего мужа в селе Верх-Обском.

- Мы приехали на Алтай с дочерью и внуком на школьные каникулы, - рассказала «Комсомолке» Галина Николаевна. - Так совпало, что в это время мой день рождения, и мы рады, что оказались здесь.

По словам Галины Николаевны, шумного торжества по поводу юбилея не было.

- Посидели в камерной обстановке с друзьями и родственниками, - рассказала вдова. - Год был сложный, и нам, к сожалению, не удалось в августе выбраться на Алтай из-за пандемии. Мероприятия в Верх-Обском массовые были отменены, как и по всей стране, пришлось ограничиться тогда видеообращением.

В эти же дни Галина Николаевна с дочерью Аней и 12-летним внуком Мишей побывали на могилах Михаила Сергеевича и его родственников в Верх-Обском.

Анна и Галина Евдокимовы Фото: Олег УКЛАДОВ

- После поставили свечки, «за упокой» - ушедшим, «за здравие» - здравствующим, как и положено, - рассказала Евдокимова.

Конечно, в семье было много душевных воспоминаний.

Пару лет назад Галина Николаевна передала в дар музею истории литературы и искусства Алтая шесть конвертиков из толстой стопки их переписки с мужем.

- Тогда, на вечере памяти Михаила Сергеевича, организаторы попросили зачитать его письма, я сначала сомневалась - это же сокровенное, - рассказала «Комсомолке» Галина Евдокимова. - Но они так душевно прозвучали в камерном зале, так трогательно, что потом я согласилась оставить несколько из них в музее на Алтае.

С разрешения семьи мы публикуем сегодня несколько пронзительных строк из этих писем:

«Миленькая моя!!!! Золото мое единственное!!! Здравствуй! 6 ч. 10 мин. Вечера. Закончилась репетиция в ДК, и я пришел домой отдыхать. Пришел, а меня тут ждет твое письмо. Спасибо, миленькая моя. Я так же, как ты, постоянно думаю о тебе, считаю дни до нашей встречи, жду эти самые радостные дни, как и ты же: если еще не сильнее. До нашей встречи осталось еще 49 дней... Скорее бы они проходили - эти черные дни. Я уже начинаю нервничать… Как это долго…»

«Здравствуйте, мои кровиночки, Галочка и Анечка!!! Я в Ленинграде уже два дня. Концерты проходят очень успешно. Но не это главное. Город, конечно, очень красивый, мы обязательно побываем здесь все вместе!!!

Все входит в нормальную колею. И я скоро буду зарабатывать вам много денег. В крайнем случае, больше чем сейчас. Это для нас очень важно. Одеть мечтаю вас красиво! Как я об этом мечтаю. Время жаль. Но что делать. Москва и та не сразу строилась. И мы устроимся!!!!!!!! Я крепко обнимаю вас, всех целую!!!!!!!!!! Скучаю очень. Ваш папка».

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