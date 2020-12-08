Из всех звезд почтить память Евдокимова на Алтай приехала только Вика Цыганова

Вика Цыганова Фото: Олег УКЛАДОВ

Московские родственники и близкие друзья Михаила Евдокимова из-за пандемии не прилетели в Барнаул.

7 декабря на Алтае завершился фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки». В фойе театра Драмы в этот вечер можно было увидеть фотографии харизматичного актера и народного губернатора, а в зале услышать народные песни.

Вика Цыганова с мужем Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостями фестиваля в этот раз стали народные коллективы, четырехлетний Арслан Сибгатулин (стал популярен после исполнения песни «Священная война» - прим. авт.), а также певица Вика Цыганова с мужем Вадимом, который является продюсером и поэтом–песенником.

Вике, вышедшей на новую сцену театра, пришлось звать на помощь мужа – ее туфелька застряла в сцене. Певица тут же отшутилась: «Вот вам и золушка, вот вам и принц!»

Из-за пандемии на Алтай не смогли приехать Александр Маршалл, Олег Митяев и Александр Михайлов, но они передали записи поздравлений. Вдова Галина Евдокимова также передала онлайн сообщение, в котором благодарит всех, кто нашел время и возможность приехать и вспомнить Михаила Сергеевича Евдокимова. На фоне снежного сада Галина Николаевна желает всем гостям фестиваля и их близким крепкого здоровья, надеясь на августовскую встречу в Верх-Обском.

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Брат Михаила Евдокимова Константин Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Друг Евдокимова - Юрий Кузнецов-Таежный Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Евдокимова в черном платье без изысков появилась на фестивале в честь отца

Анна на публике всегда выглядит скромно (и ведет себя также). Ранее на фестивале появлялась в джинсах и футболке. А в этот раз надела черное длинное платье без изысков и сандалии в цвет (подробнее)