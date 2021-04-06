«Есть и гадюшники»: владельцы и администраторы гостиниц Алтая - о заявлении Марии Бутиной

Гостиница в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это же кошмар, на всю страну прославились из-за какой-то чуши, - эмоционально отреагировали в администрации Косихинского района на недавнее сравнение Марии Бутиной тюрьмы и гостиницы.

Напомним, что бывшая американская заключенная посетила Алексея Навального во Владимирской тюрьме и укорила его в претензиях к условиям содержания. Мол, гостиницы в Косихе, где она выросла, и то хуже…

- У нас есть только маленькая гостиница при ООО «Косихинский автовокзал» - это всего два номера, - объяснили в администрации района. - Никаких других гостиниц в селе нет.

По словам районных чиновников, Бутина в Косихе не росла, в школу там не ходила.

- Может, к бабушке какой приезжала, - предположила одна из сотрудниц, - но вообще, это заявление нас очень удивило и комментировать его не особо хочется.

Что думают по поводу сравнения «алтайской Чапман» владельцы и сотрудники районных гостиниц края, мы решили узнать у них лично.

- Видел я этот сюжет про Бутину, - говорит Алексей, владелец гостиницы «Наш дом» в Топчихе. - Сколько людей, столько мнений. Никто за языком не следит - что в голове, то и на языке, а в голове - негатив…

- У нас в гостинице порядок, персонал ответственный, - добавил Алексей. - Есть принцип: с местными не работаем, только с командировочными. Рядом военная часть, поэтому много военных среди наших клиентов.

По словам Алексея, в гостинице «Наш дом» 13 койко-мест, наплывы бывают во время присяги, когда не удается разместить всех желающих, а так в основном номера всегда есть.

- Цены с 2018 года держим, средняя цена с человека в сутки 700 рублей, - добавил хозяин.

«Пьяных не пускаем»

- Я свою гостиницу выпестовала своими руками, - похвалилась Вера Бацина, администратор гостиницы "ЗЕВСК" в Тальменке. - И кровати заказывала широкие (сначала узкие стояли), и холодильники, и телевизоры, и белье. На днях приезжал человек из следственного комитета, говорит - был в городе, что рядом с Барнаулом в гостинице, там гадюшник, а тут в деревне и прилично. Мне было это приятно слышать. Может быть, там на тюрьму и похоже, но только не у нас.

По словам Веры Николаевны, «гадюшники» среди гостиниц есть, но их заведение приличное и солидные люди это отмечают.

Между тем, в сети есть не очень лестный отзыв про "ЗЕВСК", где рассказывается про грязный пол, сломанный душ и плохой запах от подушек.

- Видела я это мнение, - прокомментировала администратор. - Это был скандал с дамочкой, которая сначала пришла с одним мужчиной, потом с другим. Я потребовала паспорт - и понеслась душа в рай, пришлось хозяина вызывать. Вот она и полила грязь…

По словам Веры Николаевны, в их гостинице табу на алкоголь.

- Пьяные тут много чего переломали,- вздохнула женщина, - и душ, и микроволновку, и посуду, а потом пьяный забычит глаза и уходит, ничего не стребуешь.

Самое дешевое койко-место в этой гостинице - 1000 рублей в сутки. Стоимость номеров от 1200 до 4 тысяч рублей.

«Взяли страшненькое здание»

- Мы когда брали в аренду муниципальное здание гостиницы, оно действительно походило на тюрьму, - рассказывает Наталья, владелица гостиницы в Усть-Калманке. - В комнатах холод был страшный. Здание 1959 года, страшненькое, крыша текла. Мы здесь делаем потихоньку капитальный ремонт. Больше пока вкладываем, в деревне шибко не заработаешь. Пол наполовину перестелили, канализацию провели, поставили печку, кочегарка своя.

Койко- место в этой гостинице сегодня стоит 800 рублей, одноместный номер - 900 рублей, всего восемь номеров.

«Когда прохладно, даем одеяло»

- Люди берут места исключительно переночевать и все, - рассказали в Усть-Чарышской пристани. - Обедают в кафешках в центре. Когда отопление весной заканчивается у нас, как и во всех домах, какое-то время прохладно. Тогда мы даем дополнительное одеяло.

- Койки в нашей гостинице бюджетные, - заметила администратор, - от 320 до 1000 рублей. Там где 320 рублей - только раковина и унитаз.

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