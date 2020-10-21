Жители Алтайского края стали чаще покупать квартиры в Москве

Эксперты объясняют это программой господдержки по ипотеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в пятерку регионов, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве.Такую статистику предоставил федеральный Росреестр.

Чаще всего жилплощадь в столице приобретали жители Московской области. На них приходится в сентябре более половины заявлений на регистрацию прав и кадастровый учёт объектов недвижимости. На втором месте по числу покупателей московской недвижимости из регионов Пензенская область, за ней идут Санкт-Петербург, Алтайский край и Красноярский край.

Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова считает, что ничего удивительного в такой статистике нет, ведь из Алтайского края многие люди перебираются в Москву на постоянное место жительства и приобретают там недвижимость. Но есть еще один фактор, повлиявший на статистику:

- Скорее всего, недвижимость покупалась в новостройках по программе господдержки. В Барнауле, где аккумулирован основной пул новостроек края, за лето было очень много раскуплено квартир, и значительно сократился выбор жилья. Следовательно, инвесторы пошли в крупные города, – объяснила Лариса Мельситова..

А вот москвичи нечасто приобретают жилье в Алтайском крае. Они больше предпочитают купить квартиру в Подмосковье или Краснодарском крае, также они покупают недвижимость во Владимирской, Калужской и Тульской областях.

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