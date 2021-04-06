Снега станет больше. Климатолог об глобальных изменениях погоды на Алтае

В наши дни суточный максимум осадков иногда может оказаться больше среднемесячного значения Фото: Олег УКЛАДОВ

Всемирный фонд природы (WWF) опубликовал на своем сайте лекции об изменениях климата на планете за несколько лет. В числе территорий, которые были исследованы, оказалась Республика Алтай.

Информацию подготовил российский климатолог, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук и директор программы WWF «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. Он изучил погодные тенденции Республики Алтай за последние десятилетия. Лекция начинается с данных по температуре и осадкам.

- Любой пример (в нашем случае это 2019 год) показывает, что во второй половине 20 века и изменения и их региональные особенности очень велики. Климат стал более неустойчивым. Чаще стали регистрироваться вторжения теплых и холодных масс. Причем и с севера и с юга. При этом размах температур составляет 20 градусов, что несоизмеримо больше, чем изменения средних температур, - говорит специалист.

Вкупе с этими данными естественная изменчивость может усиливаться под воздействием глобального потепления. То есть происходит наложение одного фактора на другой.

Если рассматривать отдельно каждое время года, то, к примеру, зима, в отличие от большинства российских регионов не потеплела. Весеннее потепление неравномерно распределяется по месяцам.

- Сильно потеплели март и апрель, а вот май примерно такой же, как и 40 лет назад, - добавляет Алексей Кокорин.

Лето же потеплело немного слабее, чем в среднем по России. Сумма активных температур (более 10 градусов) в целом почти не изменилась. Причем на западе региона зарегистрировано небольшое снижение, а на востоке повышение.

- Осенью потепление гораздо слабее, чем в среднем по России. Однако нулевая изотерма переместилась с западной границы на восточную, - поясняет специалист.

Сильнее изменения заметны на юго-восточной границе, ближе к Тыве и Монголии.

Если говорить об осадках, то в отличие от общероссийских тенденций, в республике отмечается уменьшение осадков в зимний период. Однако вместе с тем, в марте их больше, а это скорее характерно для юга Урала и Западной Сибири.

В соответствии с данными за последние 40 лет ученые составили два прогноза: худший и умеренный. Все будет зависеть от объема выбросов парниковых газов в атмосферу, в том числе двуокиси углерода.

При худшем варианте к концу века температура в Республике Алтай повысится в среднем на 5-6 градусов. Март и ноябрь станут теплыми месяцами, соответственно вырастет число пожароопасных дней в году на 30.

При умеренном варианте потепление составит 2,5-3 градуса, рост числа пожароопасных дней – на 10-15.

Неизбежным будет и рост осадков в зимний период. Уже даже сейчас для региона становится характерным неравномерность и экстремальность их распределения. Иногда суточный максимум может оказаться больше среднемесячного значения.

Изменение климата неизбежно скажется на животном и растительном мире республики. Границы леса станут выше. Также изменится вегетационный период.

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