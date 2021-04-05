От -1 до +22 градусов: какой будет погода в апреле 2021 года на Алтае

Погода в апреле-2021 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, погода в апреле 2021 года в Алтайском крае будет неустойчивой. При этом температура воздуха и количество выпавших осадков будут в пределах нормы. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Каким будет апрель-2021 в Алтайском крае

Согласно предварительным данным, в первой декаде апреля в Алтайском крае ночные температуры будут колебаться в диапазоне −2…−12 градусов, а дневные в пределах −1….+14 градусов.

– В это время температура воздуха, в основном, будет повышаться в пределах слабо положительного диапазона, и днем будет выше нуля, – сказала синоптик.

Во второй и третьей декадах апреля в Алтайском крае станет еще теплее. Ночью ожидается от -4 до +7 градусов. Днем же в среднем будет +3…+17 градусов, местами воздух прогреется даже до +22 градусов. Эти показатели соответствуют нормальным значениям среднемесячной температуры воздуха в регионе.

Месячное количество осадков в апреле 2021 года в Алтайском крае также предполагается около нормы. Это значение составляет от 16 до 37 мм, в предгорных районах до 52 мм.

Наибольшее количество осадков (дождей и мокрого снега) в Алтайском крае ожидается с 6 по 8 апреля и с 15 по 20 апреля. Также дожди возможны в отдельные дни третьей декады месяца

Рекорды марта

Минувший март в Алтайском крае был теплым со средней температурой воздуха -5…-8 градусов. Это на 2 градуса, а местами по западу на 3 градуса выше нормы. Особенно теплыми были первая и третья декады месяца.

– В теплых секторах атлантических и южных циклонов максимальная температура воздуха в первой декаде местами, а 8,10 и с 21 по 23 и 28-29 марта на всей территории Алтайского края повышалась до оттепелей. В предгорьях столбики термометров поднимались до отметок +6...+11 градусов, в Солонешном до +12 градусов, – сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.

На некоторых метеостанциях в отдельные дни были установлены новые максимальные температуры за весь период наблюдений. Так, в Змеиногорске 20 марта воздух прогрелся до +10,3 градусов.

Вторая декада марта была холодной: на 1…3 градуса, местами в предгорьях на 4 градуса ниже нормы.

– Наиболее низкие температуры воздуха были отмечены 14 марта с установлением арктического антициклона, который и принес порцию холодного воздуха. Столбики термометров в данную ночь опустились до -23...-28, местами в предгорьях до -32 градусов, установив на 9 метеостанциях новые рекорды минимальных температур данных суток за весь период наблюдений, – подчеркнули синоптики

Так, в Горянке 14 марта было -33,2 градуса, а в Шипуново в этот день столбик термометра опустился до отметки -31 градус.

Что касается числа осадков, выпавших в марте в Алтайском крае, то их количество колеблется от 11 мм в Родино до 124 мм в Змеиногорске. Это в 1,5-2 раза, местами в южных и восточных в 3, а местами в предгорьях (Краснощеково, Солонешное) даже в 3,5-4 раза больше нормы.

Отметим, что 1 марта почти на всей территории Алтайского края выпала полумесячная, 12,13 марта местами в предгорьях 1,5-месячная норма осадков.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в ближайшие дни.

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