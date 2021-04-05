Выбирай будущее – обучайся у нас!

Фото предоставлено лицеем

Лицей ведет свою историю с 1978 года, именно тогда в Усть-Калманском районе было образовано профессиональное училище, ставшее в наши дни лицеем. За годы работы здесь прошли обучение более 30 000 человек по разным профессиям и специальностям. Высокое качество образования обеспечивает коллектив квалифицированных педагогов и мастеров, а также программы, сочетающие теорию и практическую деятельность. Все это позволяет подготовить профессионалов, способных решать современные задачи АПК.

Обучение ведется по профессиям:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

- повар, кондитер;

по специальности:

- эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Лицей также осуществляет профессиональное обучение, профессиональную подготовку и переподготовку для Усть-Калманского, Чарышского, Краснощековского, Усть-Пристанского, Петропавловского, Алейского районов.

Фото предоставлено лицеем

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Получившие данную квалификацию могут управлять различными видами тракторов, уборочными комбайнами, грузовыми машинами: осуществлять вспашку, посев, уборку, транспортировку урожая. Полученные знания позволят выявлять и устранять неисправности в работе сельскохозяйственных машин.

Повар, кондитер

Получившие данные квалификации смогут работать на любых предприятиях общественного питания, освоят все необходимые навыки для приготовления блюд. Помимо этого, смогут осуществлять контроль используемых продуктов, оборудования, а также вести учет сырья и составлять необходимую отчетность.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Освоившие эту специальность получают квалификацию «Техник-механик» (руководитель среднего звена), позволяющую подготавливать машины, механизмы, установки к работе, а также осуществлять техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и организовывать данные виды работ.

Условия приема

В лицее могут обучаться ребята, получившие как основное общее (9 классов), так и среднее общее (11 классов) образование. Обучение ведется за счет бюджетных средств Алтайского края, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. Образовательные программы реализуются в различных формах: очная, очно-заочная и заочная, что позволяет абитуриентам выбрать максимально удобный формат.

Актуальная информация о вступительных испытаниях, о необходимости медицинского обследования размещена на сайте pu56.edu22.info в разделе «Абитуриенту».

Фото предоставлено лицеем

«Наш лицей работает не только как учебное учреждение, но и как производственное предприятие. Не все так делают, как так вышло? Началось все в момент экономической перестройки в стране, когда было массовое недофинансирование учреждений образования. Мы собрались коллективом и сказали себе: у нас есть два пути развития. Первый — жить как все: все, что зарабатываем, проедаем и ждем, когда нам кто-то даст денег. Второй — в чем-то себя ограничить, но приобрести технику, вложиться в содержание уже имеющегося парка. Мы выбрали второй путь — инвестировать в собственное развитие».

Виктор Коротов, директор Усть-Калманского лицея профессионального образования. Фото предоставлено лицеем

Где проходит обучение?

Занятия ведутся в учебных классах, учебно-производственных мастерских, лабораториях и кабинетах, оснащенных средствами интерактивного обучения.

Практическая и исследовательская работа осуществляется на полях учебного хозяйства. В 2008 году на базе лицея была создана площадка по подготовке квалифицированных работников растениеводства и элитного семеноводства. Это позволило внедрить исследовательские методы обучения, развивать сотрудничество с Алтайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, организовать производство элитных семян зерновых культур.

Лицей сотрудничает с Алтайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства по вопросам выработки рекомендаций по внедрению интенсивных технологий возделывания почвы, а также с другими образовательными и исследовательскими организациями региона.

Фото предоставлено лицеем

Практическая деятельность

Лицей имеет большое учебное хозяйство - 730 гектаров. Дополнительно заключаются договоры аренды земли, и таким образом увеличивается площадь, на которой учащиеся могут получать практические навыки. На полях выращиваются пшеница, рожь, гречиха, ячмень, овес и другие культуры, навык работы с которыми потребуется учащимся в их последующей профессиональной деятельности. Они вместе с мастерами трудятся в поле с посевной и до конца уборки, являясь активными участниками всего процесса.

Обучение ведется на технике, которая эксплуатируется в агропромышленных хозяйствах Алтайского края.

Это тракторы Т-4, К-701, а также современные Buhler, «Енисей», «Вектор».

Всего 14 автомобилей, 20 тракторов, 4 комбайна, сельхозорудия, необходимые для почвообработки.

В апреле 2020 года в лицей поступил новый современный зерноуборочный комбайн «Acros 550».

Фото предоставлено лицеем

Трудоустройство выпускников

На рынке труда очень высок уровень востребованности выпускников лицея. Трудоустройство выпускников составляет 95% от числа окончивших учебное заведение. Удовлетворенность обучающихся качеством обучения достигает 94%.

Досуг, спорт, общежитие

Кроме учебной деятельности в лицее большое внимание уделяют досугу учащихся и предоставляют все возможности для активного отдыха и спорта. В лицее есть коллектив художественной самодеятельности, спортивные секции, тренажерный зал, беговая дорожка. Лицей сотрудничает с культурными учреждениями района. Учащиеся выезжают с концертами в села Усть-Калманского и близлежащих районов.

Учащимся предоставляется благоустроенное общежитие (проживание бесплатно), осуществляется трехразовое бесплатное питание.

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Училище расположено в селе Усть-Калманка, в живописных предгорьях Алтайского края - в Усть-Калманском районе.

Проезд автобусом до села Усть-Калманка из Барнаула, Бийска, села Чарышское Чарышского района, села Краснощеково Краснощековского района.

658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, ул. Партизанская, 30. Телефоны: +7 (38599) 22-1-50, +7 (38599) 22-0-50 E-mail: ProfU-56@mail.ru

Сайт: http://pu56.edu22.info/

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