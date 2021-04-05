У барнаульца забрали дорогое итальянское ружье в счет уплаты алиментов

Как только цена будет установлена, его продадут. Фото: УФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы забрали у жителя Барнаула в счет погашения долга по алиментам (160 тысяч рублей) итальянское ружье.

- В связи со значительной суммой долга по алиментным платежам в отношении своих несовершеннолетних детей, сотрудниками органов принудительного исполнения и сотрудниками отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено совместное мероприятие по аресту имущества должника, а именно дорогого итальянского ружья Benelli, - отметили в управлении.

Мужчине, тем временем, посоветовали подумать, как он дальше будет разбираться с алиментами. Его оружие сейчас оценивают специалисты: как только цена будет установлена, его продадут.

В адрес должника выдали предупреждение об административной и даже уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также направление в Центр занятости населения Барнаула. Теперь вместо охоты ему придется отправиться на работу.

Напомним, только за прошлый год судебные приставы взыскали 463 миллиона рублей на содержание детей. В 88% случаях должники – мужчины, в оставшихся 12% - женщины. Самый большой размер задолженности по алиментам в Алтайском крае на сегодняшний день – полтора млн рублей.

Кстати

Судебные приставы рекомендуют гражданам не уклоняться от отплаты долгов. Узнать о своей задолженности можно на сайте УФССП или посмотреть данные на портале Госуслуг.

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