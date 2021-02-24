Служба судебных приставов Алтайского края подвела итоги работы в 2020 году и составила портрет среднестатистического должника.Крайняя мера - уголовка- Особенно хочу отметить такую категорию социально значимых исполнительных производств, которые стоят в приоритете нашей службы – это взыскание алиментных платежей. Оно стоит на постоянном контроле управления и в 2021 году, - подчеркивает главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин.По данным профильного ведомства, за 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей 463 миллиона рублей. Статистика показывает, что за последние годы сотрудникам управления удается снизить остаток исполнительных производств и уменьшить сумму задолженностей.Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 88% должников – это мужчины, а соответственно, оставшиеся 12% - женщины. Причем среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики – это 19-летние парни, а самому старшему – 93 года. Известно, что это житель Рубцовска. Таким образом, средний возраст должника – 56 лет.У женщин статистика несколько иная, правда, даже у них есть молодые алиментщицы – 19 лет самой молодой, а самой возрастной – 60. Средний показатель – 39,5 лет.Больше всего среди неплательщиков Тельцов (8,7%) и Стрельцов (8,2%). А вот Рыбы - самый малочисленный нерадивый зодиакальный знак– 3,5%.- Если мы посмотрим на должников с точки зрения дохода, то выходит, что 69% из них имеют постоянный доход – это мужчины. А оставшиеся 37% - не имеют. Из общего числа трудоустроенных 88% задействованы в малом бизнесе. 7% - это индивидуальные предприниматели. Еще 5% стоят на учете в центре занятости, - продолжает начальник управления. – У женщин же обратная ситуация – только 37% имеют постоянную работу, а остальные вообще не трудоустроены.Есть в управлении данные и по такому социальному статусу, как образование: 12% должников имеют высшее образование, 5% - получили диплом ссуза, а у 80% - есть только аттестат о среднем образовании. Оставшиеся 3% либо вовсе не имеют образования, либо оно не окончено.- У каждого 16-го должника есть либо был автомобиль. У каждого девятого в собственности есть недвижимость, - добавляет Дмитрий Лабутин.Пытаясь погасить задолженность, некоторые все же продают свои машины. Там, где приставы сталкиваются с категорическим отказом, на имущество накладывают запрет регистрационных действий либо же арестовывают. Но, как подчеркивают в управлении ФССП, выход есть всегда, и в последнее время работа приставов направлена на разрешение споров мирным путем. Если у должника нет работы, то его направляют в центр занятости: там есть специалисты, которые работают с данной категорией. Им предлагают вакансии, и если работодатель и сотрудник находят «общий язык» и обе стороны довольны, то должник начинает выплачивать алименты. Если же он по какой-то причине отказывается работать (а бывают и такие случаи), то тогда к нему применяются крайние меры – уголовная ответственность. Задача приставов – не доводить до такого.- Кроме того, мы ведем работу по получению дополнительного образования и дальнейшего трудоустройства должника – это наша конечная цель, - подчеркивает пристав. – Мы добиваемся того, чтобы должник смог регулярно на постоянной основе платить деньги на содержание своих детей. Мы посмотрели статистику по производствам: в 2018-м году по 73% дети на постоянной основе получали переводы, в 2019-м – 74%, в 2020м – 80%, но и это для нас не предел.«Я у тебя есть»Для системы судебных приставов уголовное преследование – это самый худший исход, ведь в этом случае родитель не сможет выплачивать алименты либо они будут минимальными. Поэтому на отцов и матерей стараются воздействовать еще и с моральной точки зрения: проводят встречи и беседы с духовными наставниками. Они объясняют, что содержание детей – это не только чисто юридическая, но и в первую очередь моральная обязанность.- Мы прекрасно понимаем, что дети становятся заложниками взаимоотношений ранее очень близких двух людей – мужчины и женщины, плодом любви которых стало рождение ребенка, - говорит Дмитрий Лабутин. - В преддверии Дня защиты детей мы собираем должников, которые злостно уклоняются. В 2020 года из-за пандемии мы не смогли провести это в реальном времени, поэтому акция состоялась дистанционно – если мы знали место нахождения должника, то направляли ему детские рисунки и письма, в которых дочки и сыновья просили своих родителей помочь собрать их в школу. «Обрати внимание, что я у тебя есть», - писали они. Мы продолжим такие акции.Удивительно, но даже в год пандемии нашлись те, кто пытался всеми правдами и неправдами сбежать из родных краев, несмотря на запрет на выезд.- Только стоило сказать о том, что возобновляются полеты, должники начали этим активно пользоваться. В итоге 9,5 млн рублей только за счет ограничительной меры на выезд за пределы РФ было взыскано по алиментам, - добавляет главный судебный пристав Алтайского края.Кстати, если не удается найти должника (а на сегодня таковых в Алтайском крае насчитывается 217), то заявителям предлагают обратиться в суд за признанием пропавших родителей безвестно отсутствующими. Если на заседании подтвердится факт его пропажи, то будут аннулированы все документы потеряшки – паспорт, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение. Вторая сторона на основе решения суда сможет получать пособие от государства. Если же в последствии окажется, что человек просто скрывался, то рано или поздно он даст о себе знать.- У нас есть такие примеры, когда должник приходит к взыскательнице и говорит, что он живой-здоровый и готов платить алименты, - добавляет специалист.Исключение из правилПрактика показывает, что даже в самых неблагополучных случаях есть исключения. Так в Калманском районе нерадивая мать не выполняла свои родительские обязанности, и ее ребенок оказался в приюте. От уплаты алиментов она уклонялась, так как вела асоциальный образ жизни.- Наш сотрудник нашла эту женщину, выяснилось, что она также не имела постоянного места жительства. Пристав провели работу с должницей. Сначала она начала собирать алюминиевые банки, сдавали их во вторсырье. А полученные деньги, пусть и минимальные, но она приносила и отдавала на содержание ребенка. По результатам этой работы восстановился контакт между матерью и ребенком. Она стала чаще к нему приходить. Из асоциального типа она превратилась в нормального человека, смогла восстановиться и все это благодаря работе нашего сотрудника. Времени на это было потрачено не мало, но итог того стоил, - признает начальник управления ФССП.ЦИФРАНа сегодня максимальная сумма задолженности по алиментам в Алтайском крае составляет 1,5 млн рублей.