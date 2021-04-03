Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 апреля 2021: меньше 100 положительных тестов

Общее число зараженных за год наблюдения составило около 47,5 тысяч человек Фото: Анна СЕМИНА

Уже почти неделю в Алтайском крае держится тенденция к снижению числа вновь выявляемых больных коронавирусом. Ежедневно регистрируется меньше ста инфицированных.

Так за минувшие сутки в регионе по данным оперативного штаба зараженные были установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 27, Рубцовск - 12, Бийск - 11, Поспелихинский район - 6, Яровое и Смоленский район – по 4 заболевших, Новоалтайск и Калманский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Табунский, Немецкий национальный район – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Хабарский, Шипуновский районы - по 1 заболевшему. В этом списке есть, как больные с клиническими проявлениями, так и бессимптомные вирусоносители.

Общее же число зараженных за год наблюдения составило около 47,5 тысяч человек. Из них порядка 42,5 тысячи смогли справиться с болезнью.

На сегодня в ковидных госпиталях остаются чуть больше тысячи пациентов с диагностированным COVID-19 и еще свыше 300 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 250, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89, - сообщает источник.

В резерве находятся почти 600 свободных коек.

Амбулаторно медики следят за состоянием 17 бессимптомных вирусоносителей и 615 больными с пневмонией.

Бессильными перед инфекцией оказались уже 2728 жителей Алтайского края.

Вместе с тем продолжается вакцинация. Так на вчерашнее утро, 3 апреля в крае оба компонента уже получили больше 69 тысяч человек и еще свыше 32,2 тысяч поставили первую прививку.

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