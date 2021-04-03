Вырученные деньги — на благотворительность: Александр Соболев продает футболку, в которой забил гол за сборную России

Александр Соболев в форме сборной России (фото: РФС)

Воспитанник барнаульской школы футбола, игрок московского «Спартака» Александр Соболев выставил на аукцион футболку, в которой он забил за сборную России. Вырученные деньги он намерен потратить на благотворительность.

Пост о продаже формы, в которой спортсмен забил гол в отборочном матче к ЧМ-2022 против Мальты, опубликовал на своей странице в Instagram.

- С вашей помощью мне хотелось бы продолжать делать добрые дела и я хочу провести аукцион. Свой первый гол в официальной игре в составе сборной России я не забуду никогда. Переполняющие эмоции, поздравления от родных, близких, товарищей... В общем, начало положено. Многие игроки, по традиции, оставляют футболки, в которых забивают важные или особые мячи себе на память. Но мне больше хочется оставить в сердце и голове положительные эмоции. Надеюсь, они будут помогать мне пополнять свой счет голам за национальную сборную и «Спартак», - пишет Александр Соболев.

Причем это не просто футболка, свои автографы на ней оставили все игроки сборной. Все средства от продажи ценности Соболев направит в фонд «Спартак-детям» - он оказывает материальную помощь детям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Завершится аукцион 5 апреля в 21.00 по Москве. Стартовая стоимость футболки была всего 30 тысяч рублей, но уже даже первый шаг оказался внушительным – другой игрок «Спартака» вратарь Артем Ребров предложил 100 тысяч рублей. Однако долго такое предложение не продержалось. На момент публикации максимальная ставка составила 213 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первая помощь, которую оказывает наш земляк. 14 февраля он сделал настоящий подарок семилетней Ксении Стебуновой из Бийского района. Девочка стала подопечной фонда «Спартак-детям» - ей требовалась установка протеза (у нее с рождения отсутствует одна кисть). Александр Соболев узнав о Ксении не просто сделал вклад, а полностью погасил всю необходимую сумму. 26 апреля ей исполнился восемь лет и это будет лучший подарок для школьницы.

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