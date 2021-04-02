15 лет после освобождения: Олег Щербинский до сих пор не отошел от ДТП с гибелью Михаила Евдокимова

Вместе с Михаилом Евдокимовым в момент аварии в машине находилась и его жена Галина. К счастью, она осталась жива Фото: Олег УКЛАДОВ

15 лет назад, в конце марта Алтайский краевой суд отменил приговор железнодорожнику Олегу Щербинскому. До этого бийчанина отправили в колонию-поселение, обвинив в гибели народного губернатора Михаила Евдокимова.

Трагедия произошла 7 августа 2005 года. Олег Щербинский с женой и детьми ехал на отдых на озеро Уткуль. Михаил Евдокимов с женой, охранником и водителем в это время спешили в село Полковниково на торжественные мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова. Свидетели вспоминали, что народный губернатор боялся опоздать и задержать людей, поэтому сказал водителю: «понужай»…

Возле поворота на село Плешково Щербинский стал выполнять поворот, в этот момент в его автомобиль по касательной врезался Merсedes губернатора.

На месте ДТП возвели часовню Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд первой инстанции решил, что водитель "Тойоты" виноват в аварии (нарушил ДТП - не учел проблесковые маячки на машине губернатора) и приговорил его к 4 годам колонии-поселения.

Однако за мужчину в тот момент вступились тысячи автомобилистов всей страны. Они протестовали как против обвинения железнодорожника, так заодно и против проблесковых маячков на машинах чиновников.

Во многих городах тогда прошли митинги под лозунгами "Все мы Щербинские". При реконструкции аварии эксперты пришли к выводу, что водитель губернатора обгонял на перекрестке "Тойоту" с превышением скорости, нарушил разметку, и, не заметив левого поворота "Тойоты", ударился правым крылом о ее борт. После этого Merсedes, потеряв управление, вылетел на обочину и врезался в дерево. Три человека, включая губернатора, погибли на месте. Жена Михаила Евдокимова, Галина Евдокимова выжила, но получила тяжелые травмы, после ей пришлось долго восстанавливаться.

Во время судебного процесса, кстати, Галина Николаевна написала письмо, в котором благодарила всех, кто поддержал в трудное время ее семью и добавляла, что выставление крайним простого человека, наверное, повод скрыть истинные причины трагедии.

В тот «громкий момент» Олега Щербинского защищали аж три адвоката: Сергей Шмаков из Барнаула, Андрей Карпов из Москвы, Александр Главин (от профсоюза железнодорожников). Кроме того, к защите присоединился Анатолий Кучерена – от Общественной палаты РФ.

После того, как Щербинского отпустили из СИЗО, немногословный мужчина лаконично поблагодарил за поддержку. Потом, когда к ним с женой заехали автомобилисты поздравить с освобождением, Щербинские достали все запасы, которые были в доме, чтобы накрыть стол.

Пять лет спустя Олег Щербинский поделился, что 7 августа вспоминает как страшный сон. После этого решительно стал отказываться от каких-либо даже самых коротких комментариев на эту тему. Понять его и семью можно. После любых его слов в комментариях всплывает грязь, слухи, обвинения… Кстати судья, которая выносила первый обвинительный приговор, в одном из интервью сказала, что за пиаром Щербинского и его освобождения забыли о трагедии, в которой погибли люди. Добавила, что считает первоначальный приговор правильным.

Так что тема эта до сих пор остается больной для всех участников этой истории. Поэтому и сегодня, когда мы дозвонились до Олега Щербинского, он кратко сказал: «Прошу меня извинить, я не даю интервью на эту тему». И снова добавил: «Извините».

Комментарий юриста

«В СИЗО его называли цареубийцей»

- В конце марта начале апреля 2006 года фамилия Щербинский мелькала в первых строчках сообщениях информагентств, - вспоминает юрист Михаил Жуков. - Это был момент, когда мнение общественности повлияло на судебное решение. Дело было скандальное. Судью потом даже лишили полномочий. Я после беседовал с одним из адвокатов Щербинского в частном порядке. Он говорил, что в СИЗО его подзащитного звали «цареубийца», ребята-опера в свою очередь рассказывали мне, что когда пошли волнения общественности, это сказалось и на отношение к обвиняемому в СИЗО.

По словам Жукова, руководство СИЗО было максимально лояльно к парню, оберегали его от «деструктивных» элементов. Все понимали, что дело реально политическое и неизвестно куда кривая вывезет.

- По моему мнению, история мутная, до сих пор ясности в ней не прибавилось, но это мое частное мнение, - поделился с «КП» юрист Михаил Жуков. - Такие прецеденты, когда общественность влияет на Фемиду, и сейчас бывают. Вспомнить, например, дело Голунова в Москве, в Новосибирске - молодого человека, который подругу порезал и имитировал самоубийство, вначале просто посадили под домашний арест, но суд заменил меру пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу, когда общественность вышла на площадь. В Барнауле можно вспомнить 2019-ый год, когда в результате пьяного лихачества автомобилиста Руденко случилась страшная трагедия – там люди требовали серьезного наказания, и это тоже повлияло на решение суда.

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