В Алтайском крае определили стратегию развития туризма до 2035 года

Власти намерены улучшить инфраструктуру и качество предоставляемых услуг Фото: Анна СЕМИНА

В правительстве Алтайского края состоялось обсуждение проекта стратегии развития отрасли туризма в регионе до 2035 года.

Свое видение представил начальник профильного ведомства Евгений Дешевых. По его словам, туризм на ближайшие годы заявлен, как приоритетная отрасль региональной экономики. Все потому, что Федеральное агентство по туризму отнесло Алтайский край к десяти якорным туристическим регионам для популяризации отдыха в России. Отчасти это уже началось, ведь в прошлом году россияне получили неплохой бонус от посещения региона по программе кешбэка: можно было не только получить удовольствие от визита на Алтай, но и вернуть часть средств, затраченных на приобретение путевок.

По словам экспертов, туризм является связующим звеном в экономике и влияет более чем на 40 смежных отраслей. При всем при этом, сама по себе эта сфера на данный момент очень слабо развивается, а вложения в нее незначительны.

- Поэтому стратегической целью для туротрасли предлагается ее комплексное развитие с фокусом на всесезонный внутренний и въездной туризм, позволяющий увеличить количество инвестирующих в экономику края туристов из других регионов страны и иностранных туристов. Данный ориентир абсолютно коррелируется с приоритетами Федерального агентства по туризму и будет задан в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», - подчеркнул Евгений Дешевых.

При разработке ключевых направлений будут учтены имеющиеся ресурсы, существующий спрос и предложение на рынке туристических услуг. Целевые показатели на ближайшие годы тоже определены. Так число отдыхающих в санаториях, турбазах, гостиницах и других средствах размещения до 2035 года должно вырасти в полтора раза, а объем предоставления платных услуг туристическими организациями должно увеличиться двукратно.

Конечно, тут встает логичный вопрос - как этого достичь? Для этого намечен ряд задач: повышение конкурентоспособности, доступности краевого турпродукта, стимулирование предпринимателей и общественных инициатив, вливание средств в отрасль, а также продвижение отдыха на Алтае на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, составлен список мероприятий по развитию крупных инвестиционных проектов и развитию видов туризма, которые могут конкурировать и выглядят на фоне остальных наиболее привлекательными для вложений. Также власти учли пожелания отдыхающих улучшить качество предоставляемых услуг. Это направление будет под особым контролем.

Чтобы отдых стал наиболее комфортный, также следует обратить внимание на инфраструктуру. В первую очередь, это транспортная доступность. Готов план по расширению чартерных программ, субсидирования авиаперелетов и ремонту дорог. На местах будет расширяться перечень туристических маршрутов, вырастет ассортимент туристических продуктов по международным стандартам и многое другое.

Все эти мероприятия прописаны в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» и плана мероприятий по реализации стратегии.

Цель, к которой стремятся местные власти – к 2035 году представить край так, чтобы он стал конкурентоспособным и всесезонным регионом России, в котором туристами будет приятно, комфортно и безопасно отдыхать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 млрд рублей вложат в развитие комплекса «Каракольские озера»

Инвесторы заявили о своих планах в ближайшие годы привлечь порядка 14 млрд рублей на создание всесезонного туристического комплекса на Каракольских озерах в Республике Алтай (подробнее)