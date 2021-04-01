Россельхознадзор: На алтайской ферме коровы живут в загонах с падшими животными

По словам сельчан, за коровами никто не ухаживает. Фото: Олег УКЛАДОВ

На ферме в Усть-Коксинском районе Республики Алтай коровы бродят среди трупов своих сородичей. Ужасающие кадры с падшими животными выложили местные жители в соцсети. На видео видно, как в коровнике лежит не менее десяти мертвых телок и быков, среди них также есть совсем маленькие новорожденные телята.

– Говорят, на когда-то большом хозяйстве, которое существует с 90-х годов, случился кризис. Людям перестали платить, никто не работает, от того за скотом никто не следит. Павших коров и телят в загонах никто не убирает. Тут же пасутся выжившие, которые едят сено вперемешку с навозом. Есть истощенные животные, которые уже не могут встать, – сообщают в паблике «Barnaul22».

Где-то на видео среди сена и навоза видна кровь. Местные жители говорят, что некоторые туши растащили бродячие псы. Оставшуюся мертвую скотину никто не убирает. Весна не за горами, и сельчане опасаются вспышки инфекций.

После распространения информации 1 апреля на ферму приехали инспекторы регионального Россельхознадзора с проверкой. Как сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве, информация о падеже скота оказалась правдой.

– Ветеринарной службой района (БУ РА «Усть-Каксинская рай СББЖ») отобраны пробы образцов крови животных с целью установления причины падежа. Трупы животных вывезены на скотомогильник с целью дальнейшей утилизации установленным способом, – сообщили в пресс-службе алтайского Россельхознадзора.

Результаты исследования крови будут готовы в ближайшие дни. На данный момент специалисты ведомства исключают смерть животных от особо опасных болезней, в том числе сибирской язвы.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Усть-Коксинского района Дина Алимова в разговоре с «КП» отказалась комментировать данный инцидент и заявила, что у них нет заброшенных ферм.

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