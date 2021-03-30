Тромбоз и сахарный диабет: алтайский эксперт предупредила об опасных последствиях COVID-19

Серьезные последствия могут быть даже у людей, которые перенесли коронавирус не в тяжелой форме Фото: Олег УКЛАДОВ

Люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться со множеством проблем уже после выздоровления, поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем. Об этом во время пресс-конференции 30 марта сообщила главный терапевт-пульмонолог минздрава Алтайского края Ирина Бахарева.

Опасные осложнения

– Коронавирус – достаточно серьезная инфекция со сложной статистикой и по бессимптомному течению, и по летальным исходам. Если рассуждать на тему – что страшнее поствакцинальные реакции или последствия коронавируса, то никаких вариантов нет: абсолютно точно вакцинация безопасна, а инфекция чревата летальными исходами, – подчеркнула Ирина Владимировна.

Серьезные последствия могут быть даже у людей, которые перенесли коронавирус не в тяжелой форме. Даже поражение легких – не самое страшное, что может случиться. У больных страдают сосуды, повышается вероятность тромбообразования. По словам Ирина Бахаревой, пациенты, которые перенесли ковид, через месяц-полтора могут получить осложнения в виде тромбозов жизненно важных органов, ссоудов сердца, головного мозга.

У врача Фото: Олег УКЛАДОВ

– К сожалению, осложнения могут быть и после лечение коронавирусной инфекции. Препараты, которые входят в стандарт лечения, абсолютно небезопасны. Они сами по себе способны вызывать нарушения сердечной проводимости, метаболизма. Лечение гормонами приводит к сахарному диабету. У нас часть пациентов, которые лечились в ковидных госпиталях, вышли с этим диагнозом, хотя раньше его никогда не было, – сказала Ирина Бахарева.

Те, кого выписывают из госпиталей, получают бесплатную терапию, чтобы снизить вероятность развития тромбозов. Медик добавила, что несмотря на спад заболеваемости COVID-19, тяжелых форм инфекции не становится меньше.

– Люди продолжают погибать, это не может не волновать нас, заботить и подталкивать предпринимать решительные шаги, – сообщила терапевт-пульмонолог. – Если мы будем прививать активно, то велика вероятность того, что, действительно, не получим третью волну и очередную пандемию осенью. То, что мы уже пережили в сентябре-октябре, ни в коем случае не должно повториться, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить. Нам нужна помощь населения, каждый человек должен понять, что он участник этого процесса. Речь идет о здоровье не только того, кто прививается, но и его окружения.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Ждать другую вакцину не стоит

Сейчас в регионе используют вакцину «Спутник V». Когда в край поступят другие препараты, пока неизвестно. Медики призывают не ждать, а использовать то, что есть, и не затягивать с записью на вакцинацию.

– Жить в ожидании другого варианта вакцины у нас нет ни времени, ни оснований. Надо прививаться здесь и сейчас, чтобы максимально быстро сформировать иммунную прослойку. Если чего-то ждать, то мы упустим ценное время, которое позволит нам быстрее, проще и с меньшими потерями выйти из этой ситуации по заболеваемости, – заявил Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края.

Вакцина Фото: Константин Санталов

Он добавил, что наука сделала для борьбы с ковидом все максимально возможное, а вакцина доказала безопасность и эффективность.

Напомним, ранее мы сообщали, что к 1 июля в Алтайском крае планируют привить от коронавируса 60% населения – 1,1 млн человек. В регион уже поступило более 120 тыс. доз комплектов вакцины «Спутник V». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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