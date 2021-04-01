Как перестать беспокоиться из-за выпускных экзаменов. Шпаргалка от алтайского психолога

Алтайский семейный психолог Анастасия Бовина Фото: Личный архив

В преддверии выпускных экзаменов у школьников и их родителей нередко начинает расти уровень тревожности. Иногда переживания оказываются настолько сильными, что людям приходится прибегать к помощи специалистов.

Алтайский семейный психолог Анастасия Бовина рассказала нам, почему люди волнуются перед экзаменами и как это можно купировать.

– Приходилось ли вам в вашей практике сталкиваться с расстройствами, вызванными переживаниями из-за грядущих экзаменов? Почему они возникают?

– Да, такие обращения есть. Экзамены – это ситуация неопределенности, а страх неизвестности легко может привести к возникновению стресса. На мой взгляд, одной из основных проблем выступает преувеличение важности выпускных экзаменов. Да, это социально значимое действие, и готовиться к нему нужно. Однако детей иногда слишком уж интенсивно настраивают на то, что от этого будет зависеть их будущее. Это эмоциональное давление. Причем оказывается оно не только на детей, но и на взрослых.

– И как же можно справиться с подобными состояниями?

– Для начала стоит осознать и объяснить это ребенку, что экзамены – это всего лишь часть жизни. Тот же ЕГЭ – не сверхважное жизненное событие. Тем более что есть дополнительный период его сдачи, также можно пересдать его через год. В конце концов, можно стать успешным человеком и самореализоваться, не сдавая вовсе никакие экзамены.

Что касается страха неизвестности, то здесь важно знать свои индивидуальные особенности. Школьники же не впервые сталкиваются с экзаменами. Некоторые в стрессовой ситуации теряются (включается эмоциональный центр, а лобные доли отключаются) и не могут толком ответить, даже если учили и знают ответы. А кто-то в подобных состояниях, наоборот, мобилизуется и начинает мыслить четче. Первой категории стоит уделить некоторое время тренировкам. Сейчас, к примеру, много «пробников» ЕГЭ. Проходя их, ребенок начинает понимать, что конкретно его ждет, хватает ли ему времени, как в целом выглядит вся процедура экзамена. Понимание помогает снизить напряженность.

Кроме того, есть простое, но отлично работающее средство встретить испытание во всеоружии – не загоняйте себя перед ним. Лучше готовиться заблаговременно, в спокойном ритме, соблюдая режим сна и бодрствования. А на экзамен стоит прийти хорошо отдохнувшим, выспавшимся и полным сил, чтобы пребывать в ресурсном и уравновешенном состоянии.

Что касается волнения, возникающего непосредственно в ходе экзамена, то здесь помогут элементы аутотренинга: вдох с медленным выдохом, расслабление мышц, визуализация комфортного места и другие техники, которые помогают вам успокаиваться.

– Что еще можете посоветовать?

У меня у самой сын – одиннадцатиклассник, он сейчас готовится к сдаче ЕГЭ. И я хорошо понимаю, как важно, чтобы у ребенка в жизни было что-то помимо экзаменов. Хорошо и правильно, когда у него в этом возрасте есть и общение с друзьями, какие-то увлечения, активные занятия, например спортом. Не стоит делать упор только лишь на обучении и поступлении в вуз.

Повторюсь, экзамены важны, к ним стоит подходить серьезно, однако не следует преувеличивать их значимость и воспринимать все так, словно на кону стоит вся жизнь. Как правило, именно такое категорическое отношение и приводит к расстройствам.

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