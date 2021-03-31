Владелец "Туриной горы" - о творческой миссии

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

Владелец художественного салона "Турина гора" в Барнауле Владимир Москвитин рассказал, как предназначение определяет сферу бизнеса:

"В СССР был жуткий дефицит всего. Мы начали делать с самого такого ширпотреба. Потом начали делать кружки, сувениры, а дальше уже каждый автор привносил что-то своё".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

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