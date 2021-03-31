«Не самая моя сильная сторона». Как министр образования Алтайского края сдавал ЕГЭ по русскому языку

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями" проводится в Алтайском крае не первый год. Фото: Олег УКЛАДОВ

В школьном коридоре:

– О, ужас какой!

– Ручка черная гелевая у тебя?

– Сними обложку с паспорта, с ней не пускают.

Эти фразы могли бы принадлежать ученикам, но на этот раз перед школьными кабинетами в колонны выстроились ректоры и профессоры алтайский вузов. Им предстоит написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, чтобы прочувствовать все на своей шкуре. Также среди экзаменуемых в очереди стоит и министр образования региона Максим Костенко. Всероссийская акция «На все 100 сдаем ЕГЭ вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проводится в Алтайском крае уже не первый год.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы заметили, что наибольшую тревожность и волнение перед ЕГЭ испытывают не сами ребята, а их родители, – говорит Максим Костенко. – Они начинают рисовать мрачные картины: вдруг не поступит, вдруг балл будет низкий, придумывают самые страшные сценарии. Эта акция проводится для того чтобы взрослы на себе прочувствовали, какого это сдать ЕГЭ, – есть ли основания для беспокойства.

– А вы сами сейчас волнуетесь? – спрашиваю у министра.

– Когда я участвовал в акции первый раз, мы тоже сдавали русский язык. Это было волнительно, сейчас я уже не так переживаю. Наверняка, задания будут не такими сложными, так как это сокращенный вариант. А вообще русский язык – моя не самая сильная сторона, – признается министр. – У меня по нему в 11 класс была четверка. Я допустил в экзамене две ошибки, одна из них – просто ужасная. Написал слово «рукоятка» через «д». Поставил проверочное слово «рукоядочка» – мне показалось это очень правильно, оказывается, правильно – «рукояточка». Столько лет прошло, а забыть эту ошибку не могу.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Результаты экзамена

Всего ЕГЭ решились написать порядка 30 взрослых. Все проходит точно так же, как на настоящем экзамене. Паспортный контроль, сдача личных вещей, металлоискатель, заполнение бланков. В аудитории можно пронести только документы, ручку, воду и еду. Для успокоения экзаменуемых пригласили даже школьного психолога. Она посоветовала сдающим излишне не волноваться и браться сначала за простые задания, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. А заданий то всего три: два вопроса по прочитанному тексту и сочинение. На выполнение отводится лишь полчаса. После начала экзамена в кабинет не пускали посторонних.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Первым из кабинета вышел министр Максим Костенко, он справился с заданиями быстрее всех. Проверяющим понравилось его сочинение.

– Ректоры и проректоры тоже здорово написали сочинение, – отметила Ольга Крайник, председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку. – Во-первых, достаточно большие тексты по объему, во-вторых – все по существу. Это говорит о том, что руководители вузов умеют читать задание, выполнять его и владеют русским языком.

Комиссия заявила, что никто из сдающих не получил двойку, однако публично результаты не оглашали.

– Той ответственности, которая лежит на детях, у нас сегодня не было. Тем не менее, мы в полной мере ощутили все сложности: как написать, в какое место написать… Сейчас часто можно услышать фразу «жертва ЕГЭ». Считается, что достаточно писать правильно жи-ши. Ничего подобного! Сочинение, которое мы написали, это настоящее сочинение. В нем нужно выразить свое отношение, раскрыть тему. Те, кто сдали ЕГЭ – точно не жертвы, жертвы те, кто не сдали, – отметил ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

ЕГЭ-2021 в Алтайском крае

В этом году этом году ЕГЭ планируют сдавать 12,5 тыс. алтайских школьников. Одно из новшеств 2021-го – это возможность сдавать государственный выпускной экзамен вместо классического ЕГЭ, если выпускник не планирует поступать в вуз.

Как сообщают в Минобранауки региона, в этом году приемная кампания в крае стартует не позднее 20 июня.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями". Фото: Олег УКЛАДОВ

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