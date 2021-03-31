Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 4:00

«Не самая моя сильная сторона». Как министр образования Алтайского края сдавал ЕГЭ по русскому языку

Максим Костенко написал экзамен первым
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями" проводится в Алтайском крае не первый год.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В школьном коридоре:

– О, ужас какой!

– Ручка черная гелевая у тебя?

– Сними обложку с паспорта, с ней не пускают.

Эти фразы могли бы принадлежать ученикам, но на этот раз перед школьными кабинетами в колонны выстроились ректоры и профессоры алтайский вузов. Им предстоит написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, чтобы прочувствовать все на своей шкуре. Также среди экзаменуемых в очереди стоит и министр образования региона Максим Костенко. Всероссийская акция «На все 100 сдаем ЕГЭ вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проводится в Алтайском крае уже не первый год.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы заметили, что наибольшую тревожность и волнение перед ЕГЭ испытывают не сами ребята, а их родители, – говорит Максим Костенко. – Они начинают рисовать мрачные картины: вдруг не поступит, вдруг балл будет низкий, придумывают самые страшные сценарии. Эта акция проводится для того чтобы взрослы на себе прочувствовали, какого это сдать ЕГЭ, – есть ли основания для беспокойства.

– А вы сами сейчас волнуетесь? – спрашиваю у министра.

– Когда я участвовал в акции первый раз, мы тоже сдавали русский язык. Это было волнительно, сейчас я уже не так переживаю. Наверняка, задания будут не такими сложными, так как это сокращенный вариант. А вообще русский язык – моя не самая сильная сторона, – признается министр. – У меня по нему в 11 класс была четверка. Я допустил в экзамене две ошибки, одна из них – просто ужасная. Написал слово «рукоятка» через «д». Поставил проверочное слово «рукоядочка» – мне показалось это очень правильно, оказывается, правильно – «рукояточка». Столько лет прошло, а забыть эту ошибку не могу.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Результаты экзамена

Всего ЕГЭ решились написать порядка 30 взрослых. Все проходит точно так же, как на настоящем экзамене. Паспортный контроль, сдача личных вещей, металлоискатель, заполнение бланков. В аудитории можно пронести только документы, ручку, воду и еду. Для успокоения экзаменуемых пригласили даже школьного психолога. Она посоветовала сдающим излишне не волноваться и браться сначала за простые задания, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. А заданий то всего три: два вопроса по прочитанному тексту и сочинение. На выполнение отводится лишь полчаса. После начала экзамена в кабинет не пускали посторонних.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первым из кабинета вышел министр Максим Костенко, он справился с заданиями быстрее всех. Проверяющим понравилось его сочинение.

– Ректоры и проректоры тоже здорово написали сочинение, – отметила Ольга Крайник, председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку. – Во-первых, достаточно большие тексты по объему, во-вторых – все по существу. Это говорит о том, что руководители вузов умеют читать задание, выполнять его и владеют русским языком.

Комиссия заявила, что никто из сдающих не получил двойку, однако публично результаты не оглашали.

– Той ответственности, которая лежит на детях, у нас сегодня не было. Тем не менее, мы в полной мере ощутили все сложности: как написать, в какое место написать… Сейчас часто можно услышать фразу «жертва ЕГЭ». Считается, что достаточно писать правильно жи-ши. Ничего подобного! Сочинение, которое мы написали, это настоящее сочинение. В нем нужно выразить свое отношение, раскрыть тему. Те, кто сдали ЕГЭ – точно не жертвы, жертвы те, кто не сдали, – отметил ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

ЕГЭ-2021 в Алтайском крае

В этом году этом году ЕГЭ планируют сдавать 12,5 тыс. алтайских школьников. Одно из новшеств 2021-го – это возможность сдавать государственный выпускной экзамен вместо классического ЕГЭ, если выпускник не планирует поступать в вуз.

Как сообщают в Минобранауки региона, в этом году приемная кампания в крае стартует не позднее 20 июня.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кому можно не сдавать ЕГЭ в 2021 году

Любой одиннадцатиклассник имеет право сдать ГВЭ в 2021 году (подробнее)

ОбразованиеИнтересное