Кому можно не сдавать ЕГЭ в 2021 году

Ранее государственный выпускной экзамен вместо ЕГЭ могли сдавать только особые категории учеников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце марта одиннадцатиклассники в Алтайском крае отправляются на каникулы, а после выходят на финишную прямую – им предстоит сдать экзамены. Одно из новшеств 2021 года – это возможность сдавать государственный выпускной экзамен вместо классического ЕГЭ. Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко во время прямого эфира.

Новые правила

Ранее государственный выпускной экзамен вместо ЕГЭ могли сдавать только особые категории учеников.

– Раньше он был предназначен для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому, либо завершающих обучение в специализированной школе при системе УФСИН. Сейчас государственный выпускной экзамен могут сдать ребята, которые не желают поступать в вуз, – рассказал Костенко.

Школьники могут сдать ГВЭ, получить аттестат и поступать в колледжи либо идти на работу. Экзамен состоит из двух обязательных предметов – это русский язык и математика базового уровня.

ЕГЭ будут писать те, кто планирует поступать в вуз. Одиннадцатиклассникам предстоит сдать русский язык и предметы из перечня, необходимого для поступления. Экзамен по математике в этом году не входит в список обязательных предметов.

В этом году ЕГЭ планируют сдавать 12,5 тыс. алтайских школьников, при этом всего насчитается примерно 13,3 тыс. выпускников.

– Я бы предложил выпускникам не бояться идти на ЕГЭ, это всегда пригодится, – советует Максим Костенко. – Может быть, вы пока не хотите поступать в университет, а потом осознаете, что это важно.

Бюджетные места

В этом году в университетах число бюджетных мест выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил министр. Приблизительно это 800 мест.

Также вырос бюджет в ссузах. Всего в 2021 году в профессиональных организациях края выделено 11413 бюджетных мест. Это на 61 место больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе Минобранауки региона, в этом году приемная кампания в Алтайском крае стартует не позднее 20 июня.

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