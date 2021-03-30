В Алтайском крае у жителей начал формироваться популяционный иммунитет к ковиду

Ранее стало известно о нескольких случаях заболевания коронавирусом среди людей, которые поставили прививку. Фото: Олег УКЛАДОВ

С появлением вакцины появилась надежда, что быстрее и с меньшими потерями удастся справиться с пандемией. Сейчас в Алтайском крае привиты уже больше 80 тыс. жителей, которые успешно прошли вакцинацию. Среди людей начал формироваться популяционный иммунитет. Об этом заявил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

- Проведенные промежуточные исследования на наличие антител у привитых лиц указывает на то, что действительно формируется иммунитет. С другой стороны, надо понимать, что вакцина не защищает от проникновения вируса. Она защищает от развития тяжелой формы болезни и осложнений, - сказал специалист.

Ранее стало известно о нескольких случаях заболевания коронавирусом среди людей, которые поставили прививку. Это может быть связано с тем, что они прививались уже в тот момент, когда были инфицированы. Также вирус мог попасть в организм в период между первой и второй вакциной или сразу после введения второго компонента, когда иммунитет еще не сформировался полноценно.

- Можно провести аналогию с иммунизацией против гриппа, мы из года в год убеждаемся, что вакцинация позволяет уменьшить потери, связанные с гриппом. Есть единичные случаи, когда заболевают привитые, но это всегда проходит в легкой форме. Только увеличение количества привитых, формирование популяционного иммунитета, использование масок, соблюдение дистанции, позволит нам быстрее вернуться к привычной жизни без ковид-19, - сказал Шевченко.

Тем временем, жители продолжают рассказывать, как они переносят вакцинацию. Прививку поставила известный барнаульский блогер-медик Ирина Щегарцева:

- Я сделала прививку от коронавируса несколько дней назад, спустя год пандемии в Алтайском крае. Подготовка не требуется. Я не болела ковидом. Сдавала кровь на антитела в августе, их не было. Сейчас пересдавать не стала. На сегодня рекомендация сдать перед вакцинацией анализ на антитела основывается на экономической целесообразности: чтобы вакцины хватило тем, у кого их нет. Нет данных о том, что вакцинация может навредить тем, у кого уже есть антитела. А их уровень, как известно, значительно снижается через три месяца после болезни. После вакцинации титр антител значительно выше, чем после болезни. Прививалась по месту работы. Было недомогание, общая слабость. Температура не поднималась. А вообще повышение температуры - хороший признак. Так и должно быть, - пишет девушка.

По словам девушки ей поставили вакцину Гам-ковид-вак (Спутник-V). Та самая вакцина, результаты эффективности и безопасности которой опубликованы в самом авторитетном британском медицинском журнале The Lancet, которую желает закупить Германия даже без одобрения Евросоюза, за которой едут из Европы для вакцинного туризма и которую русский Ваня не хочет ставить даже бесплатно.