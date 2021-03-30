Профессии ближайшего будущего

Чаще всего люди, оглядевшись вокруг, выбирают то, что популярно сегодня, будет востребовано и завтра Фото: pixabay.com

Трудоустроиться может выпускник с любым дипломом, вопрос в том, что это будет за работа? Будет ли она хорошо оплачиваемой и престижной? Именно этого люди ожидают от своей профессиональной деятельности, и этого желают родители своим детям. Как выбрать учебное заведение, чтобы потом найти работу не только по способностям, но и по потребностям…

Популярные сегодня

Чаще всего люди, оглядевшись вокруг, выбирают то, что популярно сегодня, будет востребовано и завтра. И это верно – глобальные перемены не случаются каждые пять лет. Программисты, маркетологи, инженеры, врачи и агрономы (те, кого не хватает сейчас) будут нужны и через пять лет. Список популярных профессий можно пополнить специальностями в области красоты, а также рабочими профессиями - слесарь, строитель, токарь, электрик. Но очень важно помнить о том, что популярность подобна волне: она поднимает наверх первых, а затем, когда рынок труда насыщается, начинает снижение. Работу найдут все, кто имеет востребованную специальность, но хорошо зарабатывать смогут только лучшие. Поэтому амбиции и желание стать лидером – вот что необходимо тем, чей выбор прорастает из сегодняшнего дня.

Популярные завтра

Завтра приходит ко всем в разное время. Листая подборки аналитиков и футурологов, чьи прогнозы пестрят новыми профессиями, стоит задумываться, где вы видите себя через 5 - 10 лет. В топовой компании родного города или в мелкой зарубежной фирме? В офисе или в поле? Можно сколько угодно читать о программировании человеческих клеток или виртуальной модной индустрии, но почти наверняка профессионалу будущего придется создавать приложение о доставке пиццы или детей из школы или чего-то подобного. Для вдохновения перечислим технологии, которые в ближайшие пять лет будут внедрены (или продолжат внедряться) крупнейшими компаниями мира: Big Data; мобильные и веб-приложения; «интернет вещей»; машинное обучение; «облачные» технологии. Как видим, ближайшее будущее связано с аналитикой больших данных и IT-индустрией.

Работу найдут все, кто имеет востребованную специальность, но хорошо зарабатывать смогут только лучшие Фото: pixabay.com

Есть один секрет всех успешных людей, которые «оседлали» будущее: они не думали об этом. Они всего лишь много и усердно занимались любимым делом. Один программист создал сеть для размещения фото красавиц колледжа, а появилась социальная сеть; другой - юный геолог - изучал скважины и колодцы, чтобы работать в своей деревне, а оказался успешным управленцем в нефтедобывающем холдинге; третий – студент-политолог - занимался наукой, а в результате создал компанию, публикующую международные научные сборники. Все эти успешные истории объединяет одно – сильная любовь к учебе и своему делу, а в будущее берут именно таких.

Популярные всегда

Аналитики убеждены, что еще долго сохранится востребованность профессий, где используются исключительно человеческие навыки. Это область образования, здравоохранения, гостеприимства и домохозяйства. Технологии повысят качество и расширят возможности врачей, педагогов, личных помощников, управляющих, но в отличие от других отраслей технологии не сократят, а увеличат количество специалистов. Люди будут больше учиться, лечиться, отдыхать и повышать качество жизни всеми доступными способами – с личными тренерами, диетологами, психологами, стилистами, визажистами, коучами (как бы все они в будущем не назывались).

Второе рождение переживают гуманитарные специальности. И не потому, что вдруг стали модными философы, филологи или историки. Востребованы навыки, которые дает гуманитарное образование: работа с различными источниками информации, вычленение главного и достоверного, эмпатия, междисциплинарность. Сегодня для работодателя важна способность человека коммуницировать, быстро переключаться, анализировать, отличать факты от мнений - все то, чем богат гуманитарий.

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