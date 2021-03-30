Из-за таяния снега в Барнауле затопило подъезд многоэтажки

Вода в подъезд лилась с улицы. Фото: скриншнот с паблика «Barnaul22»

29 марта в Барнауле затопило подъезд жилого дома по адресу Строителей, 6. Талая вода проникала в здание через дверь. Видео потопа выложили жительница в паблике «Barnaul22». По ее словам, из дома можно только «выплыть».

В мэрии подтвердили, что подъезд действительно затопило.

– На место инцидента прибыл начальник управления коммунального хозяйства администрации района Максим Старожилов. Были проведены работы по отводу воды. Работы проведены совместно с управляющей компанией «Интер», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот же день замглавы администрации города Анатолий Воронков на совещании в мэрии поручил городским службам взять на особый контроль ситуацию с паводком в Барнауле. За прошедшую неделю в единую дежурно-диспетчерскую службу от барнаульцев поступило 81 обращение о подтоплении придомовых территорий, откачки воды с проезжей части, необходимости прочистки ливневое и водоотводных труб. В мэрии отмечают, что 75 жалоб оперативно отработаны, еще шесть – находятся на контроле.

Воду откачали. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Анатолий Воронков поручил организовать дежурство и откачку воды на проблемных участках. Это пересечение Красноармейского проспекта и улицы Ползунова, улицы Молодежной и переулка Ядринцева, участки на улице Фурманова, в районе дома по Змеиногорскому тракту, 104 и другие. Также 1 апреля в городе проведут ворошение снега, чтобы ускорить его таяние.

В случае подтоплений горожане могут обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города Барнаула (3852) 29-91-99 либо в диспетчерские службы районных администраций:

– Железнодорожный район – (3852) 62-56-95;

– Индустриальный район – (3852) 47-51-83;

– Ленинский район – (3852) 54-44-49;

– Октябрьский район – (3852)24-74-98;

– Центральный район – (3852)63-08-25.

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