В Барнауле начали ремонт на теплосетях на полтора месяца раньше обычного

Работы на участке планируется завершить к 25 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 26 марта начался ремонт на теплосетях. На этот раз к работам приступили на полтора месяца раньше обычного. В предыдущие годы ремонтная кампания стартовала после окончания отопительного сезона в середине мая. Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, сейчас обновлять коммуникации будут там, где для работ не нужно отключать тепло и горячую воду.

Ремонт начался на участке улицы Малахова в районе дома №157г. На объекте специалистам предстоит заменить 190 метров магистрального трубопровода диаметром 500 мм. Тепло и горячую воду у местных жителей отключать не будут. Также на первом этапе планируют ограничивать движение, но энергетики предупреждают, что в процессе работы с проездом на улице Малахова могут возникнуть проблемы, например при разгрузке материалов, проведении земляных работ. В компании просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Работы на участке планируется завершить к 25 мая. После этого специалисты приступят к благоустройству территории. В СГК отмечают, что за последние четыре года на этом участке теплосети на улице Малахова было обнаружено и устранено десять повреждений, половина из которых проявила себя в 2020 году.

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